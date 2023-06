Drama neștiută a lui Stelian Nistor de la Chefi la cuțite sezonul 11. Prin ce a trecut concurentul: „Mi s-a oprit inima”

Stelian Nistor, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu, are o poveste impresionantă de viață. Acesta a pășit în bucătăria show-ului culinar cu puțin timp în urmă datorită unei amulete periculoase, alături de alți concurenți.

Încrezător în experiența sa de-a lungul anilor, bucătarul a venit în sezonul 11 Chefi la cuțite cu un preparat inedit. Stelian Nistor i-a cucerit pe jurați cu farfuria lui, motiv pentru care a ajuns în bootcamp.

Chiar dacă lucrează în bucătărie de la 17 ani, concurentul nu a intrat în echipele chefilor încă de la început. La preselecții, bucătarul a discutat fără ezitare despre cariera lui, dar și despre cele mai grele momente prin care a trecut.

Care este drama neștiută a lui Stelian Nistor de la Chefi la cuțite sezonul 11

Stelian Nistor a venit din Sibiu mai hotărât ca niciodată să demonstreze tuturor că locul lui este în competiția sezonului 11 Chefi la cuțite. În timp ce povestea despre cea mai mare pasiune a lui: bucătăria, concurentul nu s-a putut abține și a scos la iveală drama lui.

„Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16-17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie. Acolo am cunoscut un om care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău”, a mărturisit bucătarul.

La scurt timp de la revenirea în țară, Stelian Nistor a trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Acesta a fost implicat într-un grav accident rutier și a fost în comă două săptămâni.

„Când am venit acasă, am avut un accident foarte grav. Am plecat de acasă și cineva a intrat frontal în mine. Mergeam pe Națională (n.r. DN) și o mașină a intrat în mine. Mi s-a oprit inima de trei ori. Am fost vreo 2 săptămâni în comă. Am stat 65 de zile în spital și nouă luni de zile imobilizat la pat”, a povestit el.

Clipele negre au continuat pentru Stelian Nistor după accidentul rutier. La câteva luni de la incident, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu și-a pierdut tatăl, fapt care l-a dus la depresie.

