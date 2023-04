Chefi la cuțite, 3 aprilie 2023. Stelian Nistor, ingredientul neobișnuit pe care l-a pus în farfurie. Cum au reacționat jurații

Stelian Nistor este concurentul care a adus un ingredient neobișnuit în ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Acesta a venit din Sibiu mai hotărât ca niciodată să-i impresioneze pe chefi cu preparatul său.

Concurentul a dezvăluit în preselecțiile show-ului culinar că are 34 de ani și că este bucătar de mult timp.

„Lucrez în bucătărie de la vârsta de 17 ani. (...) Am început să lucrez ca ajutor de bucătar, să cunosc lumea, bucătari și să învăț meserie”, a declarat acesta.

Stelian Nistor a pus un ingredient neobișnuit în farfuriile chefilor, în ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2023

Pentru că și-a dorit să-i cucerească pe jurați cu farfuriile sale, Stelian Nistor s-a decis să le pregătească carne de ren cu cartofi copți și ragu de ciuperci în sos de vin roșu. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au avut parte de o surpriză când au ridicat cloșurile.

Chefii și-au dat cu părerea în ceea ce privește preparatul concurentului, însă nu au reușit să ghicească ingredientul neobișnuit.

„Nu există pe piață carnea asta!”, a spus chef Florin Dumitrescu.

Jurații au rămas uimiți când au aflat de la Stelian Nistor că au mâncat carne de ren.

„Este foarte fraged”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

„Am făcut mari sacrificii să o aduc aici. A ajuns în două zile în România. Am zis să vin cu ceva mai diferit, eu lucrez în Suedia iarna.”, a susținut Stelian Nistor.

Concurentul a povestit și întâmplarea nefericită prin care a trecut la întoarcerea din Suedia: „Am venit acasă și am avut un accident foarte grav. Am plecat de acasă și cineva a intrat frontal în mine. Mi s-a oprit inima de 3 ori. Am fost în comă profundă 6 zile și 8 zile în comă indusă, deci vreo 2 săptămâni în comă. La câteva luni de la accidentul meu a murit tata. Am căzut în depresie.”

