Echipa condusă de Chef Florin Dumitrescu a câștigat al doilea battle, iar Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent

Astfel, concurenții conduși de Chef Florin Dumitrescu au creat un desert cu foiță de aur, echipa lui Sorin Bontea a preparat un desert cu trufe, iar cea a lui Cătălin Scărlătescu a gătit un fel principal cu pește, creveți și caviar. Întrecerea a adus multă presiune la bancurile de lucru, acolo unde Chef Florin Dumitrescu s-a bazat, pentru crearea mousse-ului de ciocolată, pe talentul concurentei sale specializate în deserturi, Ștefania Pop.

„Așteptările mele pentru azi sunt foarte mari. Vreau să văd ambiție, vreau să văd dorință și răscumpărări de greșeli. Nu vreau să mai văd aceeași poveste pe care am văzut-o data trecută”, a declarat Chef Dumitrescu, care în ediția de marți seară a pierdut un concurent, pe Robert Mihăilescu. Iar de data aceasta, echipa s-a ridicat la înălțimea așteptărilor lui: aurul roz a câștigat cel de-al doilea battle, obținând 7 din cele 11 voturi la jurizarea degustătorilor invitați, antrenorii de la show-ul Dancing on ice.

La duelul pentru eliminarea unui concurent, echipa lui Sorin Bontea și cea a lui Cătălin Scărlătescu s-au întâlnit cu o temă generoasă – concurenții au gătit carne, orice fel de carne, în orice combinație, timpul limită fiind de 60 de minute. Astfel, spre deosebire de proba individuală eliminatorie de marți seară, Chefii au fost mulțumiți de farfuriile competitorilor, două dintre preparate obținând, de altfel, punctajul maxim.

Maria Florina Stan a fost eliminată din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite

Cei care au primit 15 puncte au fost Brigitta Gheorghe și Andrei Mihalcea. Concurenta cu cel mai mic punctaj a fost Maria Florina Stan, din echipa lui Chef Scărlătescu. Cu doar 4 puncte pentru farfuria sa de spaghete cu chiftele, Maria Florina a părăsit competiția.

„Sunt foarte mândru de ceea ce-ați realizat. Ne-am salvat echipa, acum trebuie să ne pregătim pentru ce urmează”, le-a spus Chef Dumitrescu concurenților săi.

”Ne-am trezit la realitate, deși n-am câștigat. Nu pot decât să-mi laud concurenții, chiar dacă n-am încheiat bine și finalul zilei mi-a luat un om din echipă. Eu consider că tot am câștigat ceva: am început să ne înțelegem mai bine”, a declarat Chef Scărlătescu.

De partea cealaltă, Chef Bontea s-a declarat nemulțumit, trecând de primele două battle-uri fără să obțină o victorie. ”Important este, însă, că am echipa întreagă”, a punctat el, pregătindu-și concurenții pentru următoarea înfruntare.

Așadar, cu echipa intactă, Chef Bontea se va întâlni în următoarea bătălie culinară cu două echipe rămase în câte 6 oameni, cea a lui Florin Dumtrescu și a lui Cătălin Scărlătescu.

Ce surprize și provocări vor aduce următoarele battle-uri din sezonul 10 al show-ului culinar și cum vor face față presiunii de la bancurile de lucru concurenții celor trei echipe telespectatorii vor descoperi în edițiile Chefi la cuțite difuzate de Antena 1 lunea, marțea și miercurea viitoare, de la 20:30.