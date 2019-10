Eroi ai propriilor vieți, cu trăiri la limita credibilității și peparate de excepție în a 14-a ediție de la Chefi la cuțite din sezonul 7

Momente pline de emoție, presărate cu povești incredibile de viață și farfurii unice în a 14-a ediție de la Chefi la cuțite din sezonul 7. Chefii au mâncat un preparat de 10.000 de lire, s-au luptat pentru amuletă și au avut momente pline de haz alături de concurenți.

Valentin Lapa, din Brașov, are o poveste de viață ce pare desprinsă din filme. După ce a plecat din România și a lucrat în Japonia, Statele Unite ale Americii și Spania, s-a stabilit în Anglia, acolo unde a gătit pentru artiști precum Beyonce, Rihanna, sau Daniel Radcliffe

Valentin Lepa, un bucătar impresionant care a lucrat ca chef la Wimbledon a venit în platoul celui mai iubit show culinar pentru a impresiona cu un mix de fructe de mare, vândut în turneul de tenis și cu suma impresionantă de 10.000 de Lire sterline.

”Am avut șansa să lucrez în 150-200 de bucătării pe an, mereu le schimb, văd alți oameni, alte vedete. M-am apropiat și de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, am lucrat în bucătăria sa la cursele de cai Royal Ascot, și am ajuns să gătesc și umăr la umăr cu bucătarul formației Metallica. Aceste experiențe nu se mai repetă în viață”.

Valentin recunoaște că participarea lui în acest show se datorează soției, care de mai bine de 5 ani își dorește să îl vadă în această competiție: ”A fost dorința ei să ajung aici. Am ales acest preparat pentru că este o mâncare Dumnezeiască, nu am cum să nu impresionez cu ea! În bucătărie sunt deja la nivelul de inventator, îmi aștept brevetul!”, spune concurentul extrem de încrezător.

Chef Ştefan Paraschiv a jurizat lupta din bucătărie pentru cea de-a 14-a amuletă! "Cu cine vreți să vă bateți? Sunteți nebuni!?"

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au reluat locurile la bancurile de lucru în lupta pentru o nouă amuletă. Chef Ştefan Paraschiv a jurizat lupta din bucătărie pentru cea de-a 14-a amuletă!

Chefilor li s-au dat următoarele ingrediente: rodie, cocos și biscuiți și au fost lăsați să se descurce! Este a 14 provocare pentru ei și de fiecare dată au fost puși în dificultatea alegerii peparatului cu care vor să impresioneze!

Într-o luptă aprigă, cu un parcurs tumultos, Chef Cătălin Scărlătescu este fericitul câștigător al amuletei care îi oferă dreptul, în etapa battle-urilor, să poată gusta si să-și poată folosi mâinile într-o probă.

Victor nu găteşte dacă e supărat! "Nu vreau să transmit starea pe care o am în farfuria respectivă"

Victor se consideră un băiat anxios, cu câteva firci interioare deoarece îi este teamă să nu stagneze: "Vreau să evoluez din ce în ce mai mult și să ajung departe!"

"Pentru mine bucătăria este muncă și dedicare", susține Victor

"Dacă sunt supărat nu mă apuc de preparat, nu vreau să transmit starea mea preparatului."

Chefii au rămas cu gura căscată când au văzut ce se află în "toiagul" concurentului! "Du-te mă, n-ai cum!"

Daniel este antreprenor, are o pensiune și gătește mâncare tradițională pentru turiști. Concurentul a gătit pentru chefi rață cu piure de varză roșie și citrice.

"Bucătar este mai mult decât un simplu cuânt. Nu mă văd făcând altceva în viața asta! Vreau să fac doar bucătărie, indiferent de formele ei!", spune cu încredere concurentul.

A venit îmbrăcat specific zonei lui și i-a surprins pe chefi când le-a spus ce se află în "toiagul" său. Reacția lui Florin Dumitrescu este memorabilă!

Excentrica Miss Lu i-a testat pe chefi cu "băutura vrăjitoarelor"! "Trebuia să vină o zână aici să arunce un pic de magie"

Miss Lu sau Alyanna Lu, singura cântăreață Otaku din România, este la fel de uimitoare în viața privată cum este în muzică. Artista a acceptat provocarea de la Chefi la cuţite şi le-a pregătit juraţilor o poţiune specială!

Artista este extrem de pozitivă și este de părere că toate lucrurile bune vin atunci când faci totul cu dăruire și dragoste. Miss Lu are o poftă nebună de a trăi și un entuziasm debordabil pe care îl împrăștie exact ca o zână în jurul ei!

Momente sfâșietoare la Chefi la cuțite! Elena concurează pentru nepotul ei, aflat în scaun cu rotile!

Elena nu poate vorbi pentru că lacrimile o năpădesc gândindu-se la problemele pe care iubitul său nepot le are. Până în prezent băiatul a suferit opt operații și speră că la un moment dat va putea să ducă o viață normală.

Nepoțelul ei a convins-o să vină la Chefi la Cuțite: "Mamaie, dar tu ești deșteaptă, trebuie să fii acolo. Eu sunt sigur că tu vei lua cuțitele!"

Povestea lui de viață este demnă de marile ecrane! A cumparat un restaurant şi o fabrică, s-a angajat spălător de vase și acum gătește

Iulian are pasiune, încredere și dăruire în bucătarie. Suține că nu este o mașinărie care aruncă mâncarea în farfurie, ci este un artist. Un bucătar face magie cu ceea ce i se dă!

Povestea lui de viață demonstrează că el este un om cu o putere inimaginabilă de a face față situațiilor limită și de a se bucura de viață cu cea i-a mai rămas!

Răzvan Babana e băiat de bani gata, dar are un ţel: "Întotdeauna mi-am dorit să demonstrez că nu depind de părinţii mei!"

Răzvan Babana are 24 de ani şi este organizator de evenimente în Timişoara! A început să lucreze de la vârsta de 15 ani pentru a le demonstra părinţilor săi că se poate întreţine singur!

Părinții nu au crezut că el se va putea descurca fără ei, dar Răzvan știa că drumul lui nu va fi așa! Și-a luat propria viață în mâini și a avut un succes remarcabil!

"Am cea mai mare încredere în mine. Eu am o vorbă pe care o zic pste tot unde mă duc: Pentru mine, eu sunt cel mai bun, restul nu contează", spune Răzvan.

Bobby a revenit pentru a treia oară la Chefi la cuţite! "În ultimele luni am făcut numai gustărici ca să pot ajunge în echipe"

Bobby a venit din nou la Chefi la cuțite să-și demonstreze talentul și ambiția! A făcut parte din competiție de trei ori și nu se lasă până nu câștigă!

Mirela Banias, fosta concurentă de la "Insula iubirii", a venit cu tatăl ei la Chefi la cuţite! "Am fost închisă mai bine de patru ani pentru fraudă"

Povestea de viață a Mirelei este cutremurătoare și pare desprinsă din filme!

Mirela și-a ajutata soțul furând din banca la care lucra 100 de mii de euro. Acesta a fugit cu banii și nu s-a mai întors. Ea, în schimb, a trăit coșmarul vieții ei stând închisă timp de patru ani și jumătate în închisoare.

Era căsătorită cu bărbatul respectiv de zece ani și au hotărât să divorțeze după tot ce s-a întâmplat. Ajuns la judecătorie, bărbatul i-a spus Mirelei că el a avut pe tot parcursul mariajului lor o relație de 11 ani, în paralel.

