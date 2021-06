Finala Chefi la cuțite 2021. Interviu exclusiv cu finalista Elena Matei. Ce dezvăluiri a făcut după finala sezonului 9

Elena Matei este una dintre concurentele care i-au surprins din plin pe chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Tânăra în vârstă de 22 de ani a făcut senzație în etapa audițiilor nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu povestea sa emoționantă de viață.

Deși și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să se descurce singură, fiindcă mama sa lucra în străinătate, nimic nu a făcut-o pe simpatica blondină să renunțe la visul său de-a deveni un bucătar celebru.

Elena Matei a ajuns în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Dincolo de optimism și energie debordantă, Elena Matei ascunde o dramă ce i-a e emoționat din plin pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

„Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”, a dezvăluit tânăra, extrem de emoționată

Elena Matei în bucătăria Chefi la cuțite 2021

Pentru preparatul său, Elena Matei a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”. După bootcamp, aceasta a ajuns în echipa verde a lui Sorin Bontea și a trecut cu bine peste numeroase battle-uri și dueluri. Chiar și Cătălin Scărlătescu a apreciat-o pe tânără și a încercat-o „s-o fure” folosind o amuletă.

Ce a dezvăluit Elena Matei după finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Chiar dacă nu a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, Elena Matei a câștigat inimile a mii de fani din întreaga țară și a demonstrat că nu vârsta contează în bucătărie, ci pasiunea. Iată mai jos ce a dezvăluit blondina, după competiție.

Elena, felicitări, în primul rând! Ai promis că o să ajungi în finală, să te lupți ”cu băieții” și ai ajuns. Cum te-ai simțit când Irina Fodor ți-a strigat numele?

Mulțumesc frumos!! Pentru mine faptul că am ajuns în finală reprezintă o mare realizare...când Irina m-a strigat parcă nu era adevărat, a fost un amalgam de emoții, am fost foarte fericită și mândră de mine că totul nu a fost în zadar. Am luptat foarte mult că să ajung aici, să mă bat „cu băieții”, mă bucur că am reușit să mă țin de promisiune și să-l fac pe Chef Bontea mândru și fericit că are un finalist în sezonul 9!

Cum ai resimțit finala? A fost o presiune mai mare ca în mod normal?

Finală pentru mine a fost cea mai grea proba din cadrul competiției pentru că eu sunt la început de drum. Da, a fost o presiunie mult mai mare... Eu nu am experiență și mi-a fost destul de dificil să coordonez 7 oameni, este mult mai ușor să coordonezi 4! Practic, a trebuit să fac ceea ce a făcut Chef Bontea cu noi la battle, doar că eu am doar 2 ani de experiență și cred că asta s-a văzut.

În finală ai gătit un meniu întreg de fine-dining: starter, main-course și desert. Pe care dintre preparate ai mizat cel mai mult?

Da, în finală am avut un meniu întreg de fine-dining și am mizat foarte mult pe starter, deoarece am folosit homar și crab proaspăt și cred eu că asta a fost un avantaj. Am mizat și pe desert deoarce este unul destul de complex cu minim 6 elemente, minim 6 texturi de ciocolată. Am mizat pe desert deoarece eu iubesc ciocolata! 😊

Cum ți-ai ales echipa în finală? Ai avut vreo strategie?

Pentru alegerea echipelor vorbisem deja cu unii concurenți, voiam să știu dacă își doresc sau nu să gătească împreună cu mine. Da, am avut o strategie, aș fi vrut că Ștefan Borleanu să facă parte din echipa mea deoarece cu el și chef Bontea am făcut meniul. L-am avut pe Florin Revesz care după mine este al doilea cel mai bun concurent și practic baza mea a fost în el și Mălai. Am avut-o pe Mălai pentru că este „expertă” în sosuri, piureuri, texturi, l-am ales pe Paul pentru că este foarte bun pe desert și aveam nevoie de cineva pasionat de deserturi în primul rând, pe Riki l-am ales pentru că aveam nevoie de ajutorul lui cu gustul asiatic în unele sosuri, dar și pentru că ne înțelegem foarte bine și am fost amândoi din bootcamp până la sfârșit și lucrăm foarte bine în echipă. Pe Matias l-am ales pentru că execută foarte bine ceea ce îi transmiți, are viteză și imaginație. Pe Ciprian l-am ales, sincer, pentru că a venit la mine înainte de finală și mi a zis –„Rupe-le capul”! 😊 Iar ultima decizie a fost să-l aleg pe Radu, chiar dacă nu am avut tangențe cu el îmi transimte o doză de încredere, o energie bună... L-aș fi ales și pe Teo, dar credeam că o să aleagă Cătălin și știam că e o relație mai strânsă între ei, dar am greșit calculele! 😊

Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu în competiție mi s-a părut faptul că filmăm multe ore pe zi și dormeam puține ore Stresul, adrenalina, dezamăgirea, fericirea, toate emoțiile trăite în aceeași zi mi s-au părut foarte greu de dus...Dacă în această competiție nu stai bine pe psihic, degeaba ești cel mai bun bucătar...pentru că prima oară clachezi psihic, apoi fizic! Cel mai frumos este faptul că s-au legat prietenii, am învățat foarte multe lucruri despre bucătărie, dar și multe lecții de viață de la colegii mei, fie că sunt verzi, albaștri sau mov...Competita Chefi la Cuțite este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat până acum!

Ce ai învățat despre tine în această competiție? Te-ai surprins în vreun fel?

Despre mine am învățat multe, dar multe lucruri! Mi-am conturat defectele și mai bine, și da, mi-am dat seama că mi-o ia gură pe dinainte, că mă enervez foarte repede și răspund în acel moment și apoi îmi pare rău de ce am zis. M-am maturizat mai mult în această competiție, dar am realizat că dacă îți dorești ceva din tot sufletul, există pasiune, talent și muultă, dar multă muncă și poți ajunge acolo unde îți dorești. Sunt mândră de mine și de ce am realizat în emisiune, de parcursul meu, că am fost constantă și că nu am clacat. Zic eu că am avut o evoluție destul de frumoasă!

Ce ai învățat de la chef Sorin Bontea și de la colegii tăi din echipa verde?

De la Chef Bontea, pe lângă rețele, tehnicile și secretele în bucătărie, am învățat foarte multe lucruri despre viață. Să ai încredere în tine, să fii mai empatic și să lupți pentru ce-ți dorești. Singurul tău „dușman” ești tu! De la colegii mei am învățat să fiu mai bună, mai calmă și să am mai multă încredere în mine.

Mai ții minte ce te-a motivat să te înscrii la ”Chefi la cuțite”?

Eu mi-am dorit să mă afirm, să arăt că am potențial în bucătărie chiar dacă sunt mică, să le arăt oamenilor, dar și mie că se poate, că am talent! Dacă îți dorești cu adevărat, dacă intențiile tale sunt pure atunci se va îndeplini. Mi-am dorit să întrec bărbații în bucătărie, să le arăt că și femeile pot! Am vrut să le arăt că nu e bine să judeci după coperta, și chiar dacă sunt slabă și mică și tânăra nu trebuie să nu mă subestimeze.

Cum ai descrie experiența “Chefi la cutite” în 3 cuvinte?

Pentru mine experiența „Chefi la Cuțite” a fost: intensă, captivantă, surprinzătoare.

Care sunt planurile tale pentru viitor?

Îmi doresc să termin facultatea și să deschid cât mai repede cofetăria „Ely’s Favourites”. Vreau să o duc cât mai sus, să mă extind cât mai mult și îmi doresc că oamenii să fie încântați de ceea ce le pregătesc, să-și aducă aminte de mine cu drag. Eu zic așa: mai bine muncesc acum 5 ani fără oprire și dau totul, că apoi să fiu liniștită și să-mi construiesc o casă și o familie fericită. Îmi doresc să fiu o mamă tânără, dar îmi doresc să fiu și o femeie de succes care să nu depindă de bărbatul de lângă ea.

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

În finala Chefi la cuțite 2021 au reușit să ajungă trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Fiecare a fost ajutat de echipa sa și a luptat pentru a primi titlul de câștigător în finala Chefi la cuțite 2021 și trofeul în valoare de 30.000 de euro. Sezonul 9 a fost câștigat de Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

