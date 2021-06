Finala Chefi la cuțite 2021. Interviu exclusiv cu finalistul Cătălin Amarandei. Ce dezvăluiri a făcut după finala sezonului 9

Cătălin Amarandei a decis să participe la emisiune pentru a demonstra că are o carieră de invidiat și experiență suficientă pentru a face față oricărei provocări. Încă din audiții, acesta i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu nu doar cu rețeta sa de mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă, ci și cu dezvăluirile făcute.

Cătălin Amarandei a ajuns în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Extrem de pasionat de bucătărie, Cătălin Amarandei a făcut cursuri și a avut șansa să lucreze și în străinătate, la restaurante cu două sau chiar trei rozete, un standard de calitate la care mulți doar îndrăznesc să viseze.

Citește și: Ce soție frumoasă are Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite! Cum arată Denisa Amarandei, bruneta care l-a cucerit pe concurent

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent (...). „Am gătit și pentru marele cap al diamentalor și pentru prințese din Kuweit”, a dezvăluit Cătălin Amarandei, în etapa de audiții.

Cătălin Amarandei la „Chefi la cuțite”

După ce a trecut cu bine peste probele din bootcamp, bucătarul a îmbrăcat tunica albastră și a intrat în echipa lui Florin Dumitrescu. Battle după battle și duel după duel, acesta a reușit să ajungă în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9.

Cătălin Amarandei a ajuns în finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

De-a lungul celor 49 de ediții de la Chefi la cuțite sezonul 9, Cătălin Amarandei a demonstrat că este un bucătar excelent, capabil să facă farfurii surprinzătoare nu doar prin gust, ci și prin aspect. Iată mai jos ce a dezvăluit concurentul din echipa albastră, după competiție.

Cătălin, felicitări, în primul rând! Ești primul finalist anunțat de Irina Fodor în semifinală. Cum te-ai simțit când ți-ai auzit numele?

Wow! Primul finalist! Nu mi-a venit să cred, am simțit că explodez de fericire în interior. Este o senzație și un sentiment de nedescris. Este o împlinire sufletească personală ce nu are termen de comparație. Este OK-ul care îmi spune că ceea ce fac, fac foarte bine.

Cum ai resimțit finala? A fost o presiune mai mare ca în mod normal?

Finala am trăit-o intens, a fost de vis! Ca și cum faci ski pe cele mai înalte piscuri ale munților. A fost o presiune de zece ori mai mare decât în battle-uri, însă în același timp m-am bucurat de finală fiecare moment în parte. Am vrut să funcționăm ca un ceas elvețian.

În finală ai gătit un meniu întreg de fine-dining: starter, main-course și desert. Pe care dintre preparate ai mizat cel mai mult?

Nu pot spune că am mizat pe unul dintre preparate, am încercat să fac un meniu tehnic, un meniu care să implice cunoștințe, combinații de gust și tehnici noi de gătit. Am încercat să fac un meniu frumos, gătit cu respect față de ingrediente și față de cei care vor degusta.

Cum ți-ai ales echipa în finală? Ai avut vreo strategie?

Echipa din finașă mi-am ales-o pe baza îndrumărilor lui chef Florin Dumitrescu. Nu am urmărit nicio strategie care să mă avantajeze sau care să îmi ofere bonusuri.

Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Cel mai greu mi-a fost să fac alegerile din finală în această competiție. M-am atașat de mulți oameni, am legat o prietenie cu majoritatea concurenților și nu mi-am dorit să ia cineva personal faptul că nu este ales de mine. Cea mai frumoasă parte a competiției sunt tot ei, oamenii pe care i-am descoperit, relațiile de prietenie și fraternitate pe care le-am legat cu ei. Faptul că am întâlnit oameni atât de frumoși, dedicați meseriei, pe care i-am simțit ca parte din familia mea.

Ce ai învățat despre tine în această competiție? Te-ai surprins în vreun fel?

Această competiție m-a învățat să îmi țin în frâu emoțiile de moment și să fiu mult mai rațional și calm în gândire. Să las partea emoțională să o acapareze pe cea rațională atunci când vine vorba de decizii scurte, luate pe moment.

Ce ai învățat de la chef Florin Dumitrescu și de la colegii tăi din echipa albastră?

Colegii mei din #LamăFină mi-au arătat că și atunci când nu ești lângă familie, oamenii de lângă pot constitui o familie. Chef Florin m-a învățat să nu las niciodată echipa la greu, să trag să fim uniți și să fim mereu cât mai mulți.

Mai ții minte ce te-a motivat să te înscrii la ”Chefi la cuțite”?

M-am înscris la concurs la insistențele soției. Deni a fost cea care mi-a înfiripar în minte acest gând și cea care a insistat să iau parte la concurs.

Cum ai descrie experiența “Chefi la cutite” în 3 cuvinte?

Experiența Chefi la cuțite este ca un SHOT DE ADRENALINĂ!

Care sunt planurile tale pentru viitor?

Intenționez să rămân acasă, în România. Am petrecut destul timp departe de familie și de pământul natal. Doresc să încep un proiect acasă, prin care să educăm oamenii din punct de vedere gastronomic, să le arătăm că avem o varietate imensă de opțiuni când vine vorba de mâncare și că putem susține producătorii locali pentru a contribui la creșterea clasei sociale locale. Îmi doresc enorm de mult să pot găti acasă iar, să gătesc onest, cu respect față de ingrediente și consumator.

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

În finala Chefi la cuțite 2021 au reușit să ajungă trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Fiecare a fost ajutat de echipa sa și a luptat pentru a primi titlul de câștigător în finala Chefi la cuțite 2021 și trofeul în valoare de 30.000 de euro. Sezonul 9 a fost câștigat de Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Vezi edițiile integrale pe AntenaPlay!​

Produsele Chefi la cuțite sunt aici pentru tine: https://a1shop.ro

Te așteptăm pe www.a1.ro să urmărești producția „[email protected]țite și să savurezi ultima porție de imagini extra din sezonul 9 al show-ul tău preferat. Iată mai jos ce ai ratat în episodul anterior: