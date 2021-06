Ce soție frumoasă are Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite! Cum arată Denisa Amarandei, bruneta care l-a cucerit pe concurent

Cătălin Amarandei i-a impresionat pe chefi cu talentul său culinar încă de la preselecții, iar punctajul său a fost mereu mare, în urma probelor individuale din cele 17 battle-uri de la Chefi la cuțite. Pe lângă povestea frumoasă pe care a construit-o în bucătărie, concurentul lui Florin Dumitrescu și-a construit și o poveste de dragoste extrem de frumoasă.

Cum arată Denisa Amarandei, soția lui Cătălin Amarandei

Cătălin Amarandei este căsătorit cu o frumoasă brunetă, care îl susție atât în carieră cât și în parcursul său în competiție. Denisa Amarandei a fost prezentă alături de Cătălin Amarandei în preselecțiile show-ului Chefi la cuțite, unde a mărturisit că are foarte multe emoții pentru soțul său.

Cătălin Amarandei publică des imagini cu soția sa și îi transmite mesaje de dragoste prin intermediul rețelelor sociale.

„Zâmbetul care alungă orice furtună”, „Noi doi și o lume întragă”, „Împreună pentru totdeauna”, „Familie. Noi. Te iubesc”, sunt câteva dintre mesajele pe care Cătălin Amarandei le-a transmis de-a lungul timpului pe rețelele sociale soției lui.

Cine este Cătălin Amarandei de la Chefi la cuțite

Cătălin Amarandei are 29 de ani și de 8 ani este bucătar:

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a mărturisit Cătălin Amarandei în preselecțiile de la Chefi la cuțite.

De asemenea, Cătălin Amarandei a mărturisit că a gătit și pentru marele cap al diamentalor și pentru prințese din Kuweit.

