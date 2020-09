Frank Henry, francezul care a gătit pentru Madonna și Alain Delon, a venit la „Chefi la cuțite”

citește și: Bucurie uriașă la „Chefi la cuțite”! Cine a câștigat amuleta dată de Nicolai Tand

„Eu sunt chef bucătar. Știu să fac bucătărie franceză și un pic românească am învățat. Prima dată nu banii mă interesează. Prima dată mă interesează viața frumoasă, așa cum mă gândesc eu că vreau să o am. Inima mea este aici acum. În 40 de ani am schimbat multe restaurante pentru a învăța bine cu restaurantele mari. Am lucrat la Tour Eiffel, la palatul gastronomic Crillon din Place de la Concorde. Îmi doresc cuțitele fiindc eu cred că merită.

Eu am învățat mulți bucătari, cunosc pe Gerard Depardieu, pe Alain Delon, Nana Mouskouri, Jean-Paul Belmondo (care a venit în bucătăria mea și m-a bătut pe umăr, m-a întrebat ce gătesc). Depardieu e musculos, îi place vinul, îi place viața.

