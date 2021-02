Întâlnire între 3 foști colegi de la Chefi la cuțite. Pe cine a vizitat Alberto Chelu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu

„Am jucat fotbal, de la 10 ani. Am jucat la Dacia Mioveni în Divizia B. Eram atacant și am înscris ceva goluri. Am promovat în prima divizie, dar nu am apucat să joc. Cei de acolo au vrut să mă împrumute la altă echipă, iar eu nu am vrut, fiind încăpățânat. Am vrut să-mi iau actele și să încetez contractul. Am fost în Spania și Elveția, dar m-am întors acasă. Am ales bucătăria pentru că îmi place să gătesc. Acum lucrez în Anglia, într-un local cu specific franțuzesc. Soția mea a venit la mine, a reușit să se angajeze, dar nu a reușit să se adapteze. A decis să se întoarcă, eu am rămas pentru experiență. Aș fi vrut să rămân acolo mult mai mult, dar era vorba de soția mea și nu puteam să stau departe de ea. Am vrut să îmi dau demisia, dar șefii mi-au zis să îmi iau o pauză, oricât am nevoie. Ei mă așteaptă acolo, dar nu știu ce să spun, dorința mea e să rămân în țară”, spunea Alberto Chelu la preselecțiile Chefi la cuțite.

Citește și: Claudia Radu și-a făcut o schimbare neașteptată de look. Cum arată semifinalista de la Chefi la cuțite cu părul scurt

După eliminarea lui din competiție, Alberto Chelu nu a revenit în Marea Britanie.

Cine este Paul Maxim de la Chefi la cuțite

Paul Maxim a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu în sezonul cu numărul 8 de Chefi la cuțite. Concurentul din echipa Carourilor a fost la un pas de a intra în Finala sezonului 8, însă acest lucru nu s-a întâmplat, având în vedere că punctajul lui a fost egal cu cel al Mariei Șandru din echipa lui Sorin Bontea. Florin Dumitrescu a fost pus în situația de a alege dintre Maria Șandru și Paul Maxim și a ales al treilea finalist în persoana Mariei. Paul Maxim este chef și a demonstrat că are talent în bucătărie:

„Din punctul meu de vedere, bucătăria constă într-o echipă, nu într-un chef. Și într-o pasiune foarte mare. Totul este legat de munca în echipă”, spunea Paul Maxim în preselecțiile Chefi la cuțite, sezon 8.

Citește și: Cum arată Cătălin Scărlătescu de la „Chefi la cuțite” cu păr vâlvoi! Fanii au reacționat imediat: „Florin Piersic pe șaten”

Cine este Vincent Lointier de la Chefi la cuțite

Vincent Lointier a venit în sezonul 8 de Chefi la cuțite și iia impresionat pe cei trei chefi. Vincent este chef de 15 ani și de 2 ani profesează în Cluj-Napoca.

„Tata este bucătar în Franța. Eu sunt dintr-o familie unde toți sunt bucătari. Eu când am fost copil nu am petrecut mult timp cu tatăl meu. Ca să petrec mai mult timp cu el, am mers să stau cu el în bucătărie. Și așa am ajuns bucătar, sunt bucătar de la 15 ani”