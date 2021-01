Ionuț Belei și-a făcut testul COVID-19. Ce rezultat a primit câștigătorul sezonului 8 "Chefi la Cuțite"

Ionut Belei nu a vrut să își sperie prietenii din mediul online, ba mai mult de atât, și-a dorit să îi liniștească și să le arate că este bine.

Ionuț Belei dus de urgență la spital

După ce a câștigat marele premiu al sezonului 8 Chefi la Cuțite, Ionuț Belei a trecut prin momente mai dificile. Acesta a fost luat cu ambulanța din aeroport și dus de urgență la spitalul Elias din Capitală.

Fostul concurent se afla pe aeroportul Otopeni atunci când a simțit vă i se face rău, deși a încercat să își revină, starea lui era din ce în ce mai rea, iar medicii de pe ambulanță au decis să intervină.

Citește și: Finala Chefi la cuțite 2020. Cele mai bune deserturi din istoria emisiunii! Ce au gătit finaliștii

„Dimineață, când am vrut să mă întorc acasă, la Cluj, în aeroport am ajuns să rămân oarecum fără aer și m-am speriat puțin. Atunci, cei de la control au chemat medicii și mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Mi-au și spus medicii de aici de la Spitalul Elias faptul că s-a întâmplat totul din cauza stresului și din cauza lipsei de somn. Vreau să vă zic și celor de acasă, mamă, tată, Sabi, că sunt bine. Am făcut și testul Covid și sunt bine și mă bucur că nu am pățit nimic grav.", a mărturisit el pentru Antena Stars.

În prezent, Ionuț Belei se simte foarte bine și se bucură de timpul petrecut în bucătărie, locul pe care îl iubește cel mai mult.