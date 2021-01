Îți amintești de Sonia Ferrari de la „Chefi la cuțite”? Cine este bărbatul care i-a răpit inima

Odată ajunsă în fața celor trei îndrăgiți jurați, Sonia Ferrari a explicat faptul că este transsexual și că a apelat la numeroase operații estetice pentru a-și vedea visul devenit realitate: acela de-a se transforma din bărbat în femeie.

„Când muzică stil balcanic. De când mă știu mi-a plăcut muzica, dar de un an și ceva am început să cânt cu adevărat. Nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescență că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să fac unghiile, am făcut și operație de schimbare de sex, dar în Thailanda (...). La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat și că trebuie să fiu femeie, să fiu mai elegantă”, a mărturisit concurenta, spre uimirea celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”.