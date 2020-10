Sonia Ferrari, o adevărată apariție la emisiunea „Chefi la cuțite”! „Am făcut operație de schimbare de sex în Thailanda”

„Am știut de mică faptul că trebuie să cânt. Îmi doresc foarte mult să particip la Eurovision, cred că o să fie o rampă de lansare. Cânt muzică balcanică. Eu tot timpul am visat departe. Nimic în viața asta nu trebuie să te oprească să îți îndeplinești visul”, a mărturisit concurenta, în timp ce a gătit rețeta aleasă de ea pentru ediția 19 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

Apoi, cu sufletul la gură, concurenta a urmărit degustarea făcută de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Ușile s-au deschis și Sonia Ferrari și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”, ca o adevărată divă.

„Când muzică stil balcanic. De când mă știu mi-a plăcut muzica, dar de un an și ceva am început să cânt cu adevărat. Nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescență că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să fac unghiile, am făcut și operație de schimbare de sex, dar în Thailanda (...). La toaletă a fost cel mai ciudat, am sesizat că nu mai sunt bărbat și că trebuie să fiu femeie, să fiu mai elegantă”, a mărturisit concurenta, spre uimirea celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”.

Iar șirul dezvăluirilor nu s-a oprit aici! La ce concluzie au ajuns psihologii și ce alte detalii a mai mărturisit Sonia Ferrari?