Iulia Istrate, mesaj neașteptat după eliminarea de la Chefi la cuțite. Ce a transmis concurenta sezonului 11: „Am fost dezamăgită”

Iulia Istrate a părăsit competiția Chefi la cuțite, sezonul 11, cu lacrimi în ochi, după ce a obținut numai 5 puncte pentru puiul cu ciperci, mămăliga și grișul ei. Chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au constatat că preparatele erau nefierte.

În fața chefilor se aflau Florin Borșaru și Iulia Istrate când Gina Pistol a anunțat că farfuria care se salvaează cu 7 puncte este cea a concurentului salvat de Sorin Bontea în ediția anterioară.

Ce a scris Iulia Istrate pe rețelele sociale, la scurt timp după eliminarea de la Chefi la cuțite

Iulia Istrate a povestit că în momentul în care a decis să gătească mămăligă și griș nu a avut cea mai bună stare după înfrângerea de la battle.

„Sunt scări de urcat dar și de coborât .

Îmi pare rău că v-am dezamăgit în seara asta.

Înainte de a povesti pe scurt vreau doar să spun că sunt mândră de mine indiferent de rezultatul final pentru că tot ce am făcut în această competiție a fost gândit de mine. Deci...am plecat pe barba mea, cum se spune. Nu am pe cine da vina!”, a scris Iulia Istrate pe Instagram.

Iulia a povestit că și-a dat și ea seama că preparatele erau nefierte, după ce proba s-a închiat.

„Am fost dezamăgită când am văzut că nu am câștigat battle-ul. Nu am avut starea cea mai bună după înfrângere și nu mă simțeam pregătită în totalitate de proba individuală deși am încercat să mă adun.

A fost o probă cu multe idei în capul meu, atâtea variante.

Mi-am propus o rețetă în minte și am schimbat-o de 3 ori până am ajuns la cea pe care am și făcut-o. Mămăligă ...bat-o vina... Cine nu știe să facă o mămăligă și un griș? Eram sigură că plec din moment ce am văzut că mămăliga și grisul nu au fiert”, a povestit Iulia pe Instagram.

Cu toate că i-a părut rău că a părăsit competiția Chefi la Cuțite atât d erepede, Iulia Istrate este recunoscătoar epentru experiență.

„Îmi știam greșeala din farfurie... Am insistat să pun și grișul...știam că nu trebuie nici acesta. Voiam desert neapărat. De ce? Acum nu știu... Am riscat și asta m-a costat. Nu știu ce a fost în capul meu... Dacă îl scoteam din farfurie, punctajul nu era atât de mic și mai aveam o mică șansă. Sunt 2 greșeli și îmi asum.

Cu lacrimi în ochi am părăsit competiția iar asta din cauză că proba nu a fost una grea. Îmi doream să văd cum e să lucrez în bucătăria Chefi la cuțite, cu oameni pe care abia îi cunosc, cu un Chef care să țipe la mine, să transpir de la căldură, efort, emoții, tensiune”, a mai spus Iulia Istrate.

Ce a ținut să precizeze Iulia Istrate despre un concurent cu care nu s-a înțeles în competiția Chefi la cuțite

Concurenta Chefi la cuțite din sezonului 11, Iulia Istrate, a ținut să precizeze că nu s-a înțeles bine cu toți coechipierii. Iulia a spus că integrarea în echipă a afectat-o ea fiind adusă de chef Florin Dumitrescu în echipa lui Cătălin Scărlătescu, prin intermediul unei amulete.

„Dacă altul poate, pot și eu, bucătar sau nebucatar .

Știu că trebuie să fiu mândră de mine că am ajuns unde alții încă visează să ajungă... Cred că și integrarea în echipă m-a afectat. Nu a fost ușor să aud mereu că eu nu am fost de la început. Am întâlnit oameni faini în toate echipele, care sunt dragi sufletului meu acum. Din păcate am avut parte și de o persoană care mereu avea grijă să mă "lucreze psihic". Le mulțumesc celorlalți din echipa mea pe această cale că m-au primit cu căldură. Sunt deosebiți!

Sunt mândră de parcursul meu până aici! Sunt mândră că port tunica echipei negre a lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Mulțumesc, Chef Florin Dumitrescu pt această șansă. Mulțumesc tuturor pentru susținere!

Mulțumesc, Chefi la cuțite pentru tot”, a conchis Iulia Istrate.

