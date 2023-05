Chefi la cuțite, 31 mai 2023. Iulia Istrate a fost eliminată din sezonul 11. Ce s-a întâmplat în culise, după verdictul final

Chef Cătălin Scărlătescu a primit o nouă „lovitură” dură în ediția 30 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 31 mai 2023. Iulia Istrate din echipa neagră a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminată din competiția show-ului culinar.

Proba individuală din seara aceasta a scos la iveală talentele ascunse ale concurenților în arta culinară. Printre cei care au impresionat chefii încă o dată se numără George Popescu, care a luat 15 puncte cu o rețetă făcută pentru prima oară.

De asemenea, și Constantin Onuț a intrat în bucătărie mai mândru ca niciodată cu 15 puncte. Jurații au rămas plăcut surprinși de farfuria concurentului. Mai mult decât atât, chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că îl are în vizor pe acesta.

Deși a rămas printre ultimii, Paul Tudosescu a obținut 15 puncte. Nina Hariton, Laurențiu Neamțu s-au făcut remarcați cu 14 puncte, în timp ce Ștefan Nistor s-a salvat de la eliminare cu 13 puncte.

Stelian Nistor a luat 12 puncte, iar AnaMaria Ijac (Anica) a revenit la bancul de lucru cu 11 puncte. Luna Morgaiova și Amalia Esa au făcut farfurii de 8 puncte. Florin Borșaru a trecut prin emoții cumplite, după ce a fost salvat de la eliminare cu o seară în urmă. Aceasta a reușit să ia 7 puncte și să intre în bucătărie.

Iulia Istrate a fost eliminată din ediția 30 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 31 mai 2023 cu 5 puncte. Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața juraților, care au fost dezamăgiți de preparatul ei.

„Știu că nu mi-a ieșit. Am greșit. Am făcut alegerea greșită. Mi-e ciudă pe mine de îmi vine să mă iau de cap! Am ales varianta care m-a dus în cap. M-am sucit pe ultima sută”, a mărturisit tânăra cu lacrimi pe față.

„Trist că am rămas fără un om!”, a adăugat Anica.

Camerele au surprins o discuție între chef Cătălin Scărlătescu și echipa lui, după eliminarea Iuliei Istrate.

„Mi s-a rupt inima când am văzut-o”, a mai spus George Popescu.

De asemenea, chef Sorin Bontea a ținut neapărat să vorbească cu Florin Borșaru și Luna Morgaciova.

