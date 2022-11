Mesajul Ștefaniei Pop după eliminarea de la Chefi la cuțite. Ce a mărturisit concurenta lui chef Florin Dumitrescu

La scurt timp de la difuzarea eliminiării Ștefaniei Pop, tânăra cofetară a publicat pe rețelele sociale în care și-a exprimat aprecierea față de experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului culinar.

„Cam asta a fost experiența mea în emisiune. Fără doar și poate a fost unul dintre cele mai minunate lucruri ce mi s-au întamplat în viața asta.

Am mers acolo fără nici o așteptare, doar cu dorința de a avea parte de ceva deosebit și am avut o experiență ce nu poate fi ușor descrisă în cuvinte.

M-am bucurat alături de echipa mea din toată inima, am râs și am plâns mult (știu știu, sunt o plângăcioasă, nu vă mai obosiți să precizați, mi-o asum cu vârf și îndesat), dar am dat tot ce am putut în fiecare moment și chiar mai mult decât credeam că pot. Atunci când am primit tunica speram doar să nu ies prima din competiție pentru că am simțit mereu ca sunt într-un oarecare fel inferioară colegilor mei care sunt niște bucătari desăvârșiți. Faptul ca am ajuns până în battle 15 este o realizare enormă pentru mine, la care nu speram.

Totodată, Ștefania a ținut să-i mulțumească lui chef Florin Dumitrescu pentru încredere:

„Multumesc chef Florin Dumitrescu pentru șansă și încredere, sper din suflet ca nu v-am dezamăgit. Veți fi mereu un model pentru mine și a fost o onoare foarte mare să fac parte din echipa dvs.

Mulțumesc echipei mele minunate și tuturor colegilor alături de care am trăit acele clipe extraordinare, ați avut de la început și veti avea mereu un loc special în inima mea.

Mulțumesc încă o dată echipei din spatele camerelor, niște supraoameni care sunt acolo mereu, trup și suflet pentru a crea fenomenul Chefi la cuțite.

Pisica plangacioasa is over and out”, a scris Ștefania pe rețelele sociale.

Cu 8 puncte, Ștefania Pop a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 10, în ediția 35, difuzată în data de 21 noiembrie 2022. Deznodământul a fost cu totul și cu totul neașteptat și chiar și chefii au rămas fără cuvinte!

„Dumitrescu e puf, bretonul îl are la barbă! Sunt fără cuvinte!”, a izbucnit Scărlătescu fericit că a reușit să își salveze toată echipa.

Revenită în bucătărie, concurenta și-a luat rămas bun cu lacrimi în ochi de la echipa sa.

„Nu cred! M-am supărat rău de tot! Cum să plece acasă?! Mie îmi pare rău, foarte greu!”, a zis Raluca supărată.

Totodată, Ștefania Pop a publicat și un colaj cu momente pe care și le va aduce aminte cu drag mereu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.