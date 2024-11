Mihai Dragomir, câștigătorul sezonului 13 Chefi la cuțite, mărturisiri despre evoluția sa de după show: „E bine să fii un pionier”

Câștigătorul sezonului 13 Chefi la cuțite, Mihai Dragomir, vorbește despre provocările și oportunitățile din viața sa de după emisiune. Iată cum i s-a schimbat viziunea asupra gastronomiei după participarea la emisiune.

Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite sezonul 13. Concurentul lui Chef Alexandru Sautner a obținut marele trofeu și premiul de 30.000 de euro după un maraton de gătit care a durat trei ore și jumătate.

Mihai Dragomir, câștigătorul sezonului 13 Chefi la cuțite, mărturisiri despre evoluția sa de după emisiune: „E bine să fii un pionier și asta îmi doresc”

„Pentru mine, participarea la Chefi la cuțite a fost un pas înainte (...) o reconfirmare a egoului meu, adică mereu mi-am dorit să fiu un câștigător”, spune Mihai Dragomir în cadrul interviului.

Acesta se descrie ca fiind un tip perseverent.

„Toată faima asta pe care mi-a adus-o câștigarea Chefi la cuțite a fost un super impact asupra mea, a fost greu de gestionat, pentru că nu știam exact, adică să rămân pe drumul meu, dar cumva să deschid și celelalte uși, dar eu zic că m-am descurcat bine”, mărturisește câștigătorul sezonului 13 Chefi la cuțite.

„Mi-am dezvoltat cumva latura asta în social media. Am început să gătesc în fața camerelor, să mai transmit și mai departe ceea ce am învățat eu de-a lungul timpului. Toată notorietatea asta pe care mi-a dat-o show-ul m-a făcut un bucătar mai țipător, un bucătar care chiar are ceva de spus”, adaugă acesta.

Totodată, Mihai a realizat că trebuie să fie mult mai responsabil cu ceea ce face, dar și cu ce spune, deoarece oamenii îl iau ca exemplu.

„Acum nu mai pot să fac orice, pentru că orice spun și orice fac poate să fie luat de bun și atunci trebuie să fiu mult mai atent ce gătesc în social media, ce scot pe gură, ce vorbesc cu oamenii, ce servesc în restaurant. Totul trebuie să fie în armonie cu imaginea mea”, susține tânărul.

„Mereu mi se pare funny că vin părinți cu copii la restaurant și zic: <<Haide, mami, fă o poză cu Mihai că ți-a plăcut mult de el!>> și copil spune: <<Nu, nu!>>”, relatează tânărul din interacțiunile cu susținătorii din timpul sezonului 13 Chefi la cuțite.

Mihai mărturisește că a vrut să schimbe sala la care face sport, deoarece mallul respectiv era prea aglomerat și îi nu mai reușea să ajungă la sală, fiind abordat de oameni.

„Juma de oră o pierdeam pe drum, că mă opream cu oamenii”, spune el.

Mihai Dragomir a vorbit și despre planurile pe care le are în legătură cu premiul câștigat la Chefi la cuțite.

„Premiul Chefi la cuțite am hotărât să-l țin pentru un eveniment. Aș vrea să-mi deschid propriul restaurant. Ultima dată mă gândeam că aș vrea să investesc în cursuri, dar mi-am dat seama că pot să fac asta în timp ce îmi construiesc ceva al meu. Și atunci vreau să-mi deschid un mic business de suflet și să încep ușor-ușor să deschid mai multe restaurante, să inspir oameni, să aduc oameni în echipa mea pe care să-i formez și să creez așa o nouă eră de bucătari”, mărturisește tânărul.

„Mă gândesc să încep prima dată la Constanța, pentru că e orașul meu natal și aș vrea să fac mai întâi ceva acolo. Dar vreau să mă extind, aș vrea să fac și la București, poate și Cluj”, mai adaugă el. „Aș vrea să fie un restaurant cu amprenta mea!”

„Mie îmi place să gătesc și nu pot să zic că trebuie să aibă neapărat un specific, trebuie doar să fie autentic, să fie în stilul tău...” mai spune Mihai.

„Nu am lăsat deoparte dezvoltarea mea profesională. Am fost într-un schimb de experiențe în Turcia, unde am experimentat cumva și din partea asta de bucătărie turcească, asiatică, am văzut mâncare din mai multe regiuni. Mă inspir. Călătoresc mult ca să-mi pot forma o imagine mai de ansamblu, pentru că, da, mâncarea românească e foarte bună, dar e bine să ai un termen de comprație, să te inspiri și din alte culturi”, explică Mihai Dragomir.

În călătoria în Turcia, Mihai a asimilat cultura din cinci orașe diferite, unde a învățat despre caimac, despre uleiul de măsline și alte lucruri specifice fiecărei regiuni.

„Mulți oameni au venit să vadă dacă am meritat să câștig concursul ăsta”, spune el. „Am confirmat. Mulți oameni au venit să mănânce preparatele pe care le-am făcut la Chefi la cuțite. Ba chiar mai mult, am făcut un eveniment la care am refăcut meniul de la finală și a fost sold out în 12 ore!”

„Mă inspir din natură, din mâncarea pe care am mâncat-o acasă, din ce ma mâncat în vacanță”, explică el modul în care gândește mâncarea de sezon din restaurantul unde lucrează.

„Cu siguranță, dacă vor veni cei patru chefi la mine, voi avea ce să le dau!” spune Mihai.

Tânărul dezvăluie că Chef Sautner și soția sa chiar au fost în restaurantul unde lucrează el și l-au surprins: „Am fost foarte bucuros!”

„În momentul ăsta, cel mai mult mă motivează dezvoltarea asta gastronomică a țării noastre, a orașului meu, Constanța. Mi se pare că chiar a mișcat ceva. cu deschiderea restaurantului Atic lumea cumva și-a creat o altă viziune despre mâncare și atunci mi se pare că creștem și cererea”, spune câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 13.

„E bine să fii un pionier și asta îmi doresc”, mai adaugă el.

Mihai mărturisește că a avut intenția să plece din țară, însă speranța că și în România se poate face ceva nu l-a lăsat să facă acest pas.

„Am visat mult la stele (...), dar cred că e mai important ce lași în urma ta decât ce faci tu pentru tine”, susține el. „Cred că e mai important să schimbi ceva.”

Mihai Dragomir spune că pasiunea pentru gastronomie nu se rezumă doar la munca efectivă din restaurant, ci și la organizarea evenimentelor, la colaborări pe parte de consultanță pentru alte localuri și alte lucruri de genul acesta: „Mereu mă implic în tot felul de proiecte.”

„Oamenii chiar au nevoie de ajutorul meu și de o părere pertinentă”, spune el. „Îmi place domeniul. (...) Cumva aici e upgrade-ul de la pasiunea de bucătărie că îmi place și să inspir oameni. (...) E și mare satisfacția.”

Tânărul are și un sfat pentru cei care vor să participe la Chefi la cuțite: „Să scape de inhibiții și să gătească cu pasiune.”