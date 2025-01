De la schi la parasailing și elicopter, Chef Ștefan Popescu încearcă în fiecare an noi experiențe: „Băieții mei mă provoacă mereu”

Înainte de o scurtă vacanță de iarnă plănuită pentru luna februarie, juratul Chefi la cuțite a povestit despre experiențele pline de adrenalină prin care a trecut alături de cei doi fii ai săi.

Chef Ștefan Popescu mărturisește cu umor și entuziasm că ar putea alcătui chiar un top al activităților sportive practicate după vârsta de 40 de ani.

De la schi la parasailing și elicopter, Chef Ștefan Popescu încearcă în fiecare an noi experiențe pline de adrenalină: „Băieții mei mă provoacă mereu să învăț un nou sport”

„Îmi plac provocările noi, sunt o fire sportivă și competitivă și, în același timp, îmi doresc să petrec cât mai mult timp alături de familie, de copii – așa că, de câte ori am ocazia, vreau să țin pasul cu ei și să trăim împreună experiențe memorabile”, a declarat Chef Ștefan, care astfel a învățat, după ce a devenit tată, mai multe sporturi.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki, prădat de hoți. Au făcut ravagii în restaurantul de 5 stele în timp ce cheful filma pentru show-ul culinar

Articolul continuă după reclamă

„Am învățat să merg pe bicicletă când aveam 40 și ceva de ani. N-am avut bicicletă când eram mic și, după ce le-am luat biciclete băieților mei, mi-am dorit să-i însoțesc, să facem gașcă și așa am hotărât să intru în joc.

Am învățat singur într-o singură zi. Acum fac trasee prin pădure cu fiii mei. Un alt sport în topul meu este schiul. Acum doi am învățat să schiez.

Am avut două ședințe cu un monitor – și așa am devenit pasionat, dar bineînțeles că n-am scăpat fără să iau o căzătură pe pârtie. Iar acum merg în vacanțe la schi iarna.

Citește și: Cum lucrează Andreas Zaharia cu tatăl său, juratul Chefi la cuțite Orlando Zaharia: „Sunt mândru să îl văd atât de implicat”

Voi pleca chiar luna viitoare, dar nu schiez pe pârtii cu grad mare de dificultate. Voi merge la Domeniul Șureanu, unde sunt mai multe pârtii, care nu sunt atât de aglomerate”, a devăluit juratul Chefi la cuțite.

„Premiera anului 2025 este motocross-ul. Voi face motocross pentru prima dată, pentru că asta își dorește foarte mult să facă băiatul meu cel mic. Și i-am spus: «Bine, dar vin și eu cu tine». Așa că urmează să planificăm cândva această experiență.

Citește și: Andreea Ignat, încântată de preparatele Retroscena. Ce delicatese se regăsesc în meniu: „Este magie. Intri într-o lume nouă”

Tot după 40 de ani am făcut și karting, dar am fost și cu elicopterul – o experiență total neplanificată, care ne-a plăcut la nebunie. Și, nu în ultimul rând, am făcut parasailing, cu băiatul meu cel mare, în vacanță în Antalya”, a povestit Chef Ștefan Popescu.