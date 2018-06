"Nu mai știu cum să mă bucur". Victorie de răsunet pentru Chef Dumitrescu, atunci când nimeni nu mai credea: "Nu înţeleg cum s-a întâmplat. De la zero farfurii, să ai cinci deodată"

După patru lupte eşuate, a venit şi vremea echipei albastre. Echipa lui Bontea a câştigat cel de-al cincilea battle cu cinci farfurii. Când nimeni nu mai spera, albastrul a explodat pe bandă.

"Pentru ei este şocant pentru că nu mai ştiu cum să mă bucur, după patru battle-uri pierdute. Realizez târziu că alea sunt farfuriile mele. Efectiv nu înţeleg cum s-a întâmplat.

De la zero farfurii, săi ai cinci farfurii deodată. Am muncit pemtriu farfuria asta o grămadă astăzi şi mă bucur că am reuşit să câştigăm", mărturiseşte chef Dumitrescu.

