Numele semifinaliștilor sezonului 9 Chefi la cuțite, dezvăluite în această seară

La finalul ediției difuzată de Antena 1, după o ultimă confruntare pe echipe ”la cuțite”, telespectatorii vor afla numele semifinaliștilor sezonului 9.

Cea mai lungă perioadă de confruntări din toate cele 9 sezoane Chefi la cuțite, aproape dublă față de ceilalți ani, i-a trecut pe chefi, dar și pe concurenți prin toate stările.

”Cu singuranță nu va fi o probă ușoară, va fi multă presiune pe noi”, e de părere chef Sorin Bontea, care își va pune diseară toată speranța în bucătarii în tunici verzi, Elena, Rikito, Victorina și Dorin.

La bancul de lucru alăturat, chef Florin Dumitrescu este hotărât să câștige o ultimă probă pe echipe alături de trupa albastră, formată din Cătălin, Florin, Ștefan și Keed: ”Vom face absolut tot ce ne stă în putință să câștigăm. Baieții din echipa albastră au demonstrat foarte mult de-a lungul sezonului că au sânge de jedi în ei cât cuprinde. Nu am avut emoțiile astea pe care le am acum niciodată”, mărturisește acesta.

Pentru chef Cătălin Scărlătescu, sezonul cu numărul 9 a început cu o serie de victorii detașate și a continuat cu o altă serie de înfrângeri repetate, ceea ce face ca în acest moment echipa mov să fie minoritară din punct de vedere numeric. Cu toate acestea, juratul speră ca ultima confruntare să fie și cea norocoasă și să obțină victoria alături de Alex, Valentina și Narcisa: ”Este o zi fabuloasă, incredibilă, pentru că vom afla semifinaliștii. Mi-ar plăcea ca noi, echipa mov, să câștigăm ultima probă!”.

Ce se va întâmpla cu echipa de la Chefi la cuțite care câștigă ultimul battle

Echipa ce va câștiga diseară ultima confruntare pe echipe a sezonului 9 se va califica direct în semifinala sezonului 9, urmând ca echipele ce intră la duelul individual să mai treacă printr-un test la cuțite. Tot diseară, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au o ultimă șansă de a pune în joc amuletele pe care încă le mai au pe tabelă.

”Oricine va pleca azi acasă, trebuie să plece cu fruntea sus”, le va spune Irina Fodor concurenților înainte să se apuce de gătit. Care este tema ce îi desparte pe concurenți de semifinala sezonului 9, dar și care sunt cei ce se vor califica la finalul serii în penultima etapă a celui mai iubit show culinar, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00.

