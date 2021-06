Reacția lui Keed, după ce a fost salvat de la eliminare! Gestul neașteptat făcut de concurent

Cel de-al 16-lea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a reprezentat o adevărată provocare nu doar pentru concurenți, ci și pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Juriul acestei ediții a decis că cea mai bună farfurie a fost cea pregătită de echipa verde, așa că duelul s-a dat între cei albaștri și cei mov. După ce concurenții au terminat de gătit, cei trei chefi au analizat atent farfuriile și au fost imrpesionați, spunând că au avut parte de cea mai reușită degustare din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. La final, fiindcă a obținut doar nouă puncte, Keed a fost eliminat din competiție și salvat apoi de amuleta lui Florin Dumitrescu.

Cum a reacționat Keed după ce a fost eliminat și apoi salvat, la „Chefi la cuțite”

„M-am dezamăgit pe mine, simt ceva ce nu îmi place să simt: să pierd. E oribil”, a mărturisit concurentul, cu lacrimi de durere în ochi, la aflarea veștii că a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”.

Fără să stea pe gânduri, liderul echipei albastre a apăsat butonul roșu și a anunțat că folosește una dintre amuletele descoperite într-o bombă, câștigată în audiții.

„Keedule, pentru tine! Voiam să păstrez amuleta pentru Ștefan, Cătălin sau Florin, doar că ei mi-au demonstrat că nu au nevoie de așa ceva. Fratele meu, nu am cum să te pierd aiurea pe o prostie. Nu am cum să te pierd, am câștigat bomba pentru tine. Te-ai întors acasă!”, a zis Florin Dumitrescu, spre marea bucurie a tuturor.

„Eu am mizat tot ce am avut pe Keed, pentru că mi-a dat înapoi de fiecare dată și pentru că am văzut eforturile pe care le-a depus de-a lungul battle-urilor, am văzut eforturile pe care le-a depus la individuale, este singurul care îmi dă mesaj după o zi de filmare și mă întreabă ce a greșit în ziua aia. Keed a fost și este sufletul echipei. A plâns, săracul. Nu mă așteptam să-l văd pe Keed că plânge. A fost emoționant, chiar a fost. Mai ales că toată lumea din platou a început să-i strige numele. Și era normal!”, a mai completat acesta.

„Echipa albastră este pentru mine dovada faptului că poți avea mai mult decât o familie. Este o dovadă a faptului că trebuie să ai încredere în oameni înainte de orice. S-a creat aici ceva într-un timp atât de scurt, de care eu sunt foarte impresionat și care m-a învățat atât de multe lucruri (...). Speak mi-a adus amuleta, Asta e dovada că eu mi-am făcut treaba în echipă și că echipa crede în mine. O s-o înrămez și o să îmi aducă aminte de faptul că mai e speranță în lumea asta, mai poți avea încredere în oameni, mai poți face lucruri frumoase cu străini și că oricine merită o a doua șansă”, a fost mesajul lui, după ce a fost salvat.

Ulterior, acesta s-a filmat în timp ce transmite un mesaj special pentru echipa albastră. Ținând în mână amuleta care l-a salvat, în ediția 45 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”, acesta a demonstrat încă o dată cât de recunoscător este pentru faptul că nu a părăsit concursul.

De asemenea, Keed a postat și un mesaj emoționant nu doar pentru fanii săi, ci și pentru ceilalți concurenți rămași în competiția „Chefi la cuțite”:

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat pentru a ajunge în finală. Au fost numeroase battle-uri și dueluri ce ne-au adus emoții din plin, răsturnări de situație, momente surprinzătoare și rețete spectaculoase.

Concurenții rămași în competiție se pregătesc acum de marea finală a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 9, ce va fi difuzată în data de 16 iunie 2021, la Antena 1, de la ora 20:30, atunci când se va alege câștigătorul trofeului.

