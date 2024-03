Mai sunt câteva zile până la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, se va da startul unui nou capitol în bucătăria celui mai apreciat cooking show din România: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt jurații care vor întâmpina la audiții concurenții dornici să câștige un loc în echipele lor.

Totodată, cei patru ași ai gastronomiei vor pune la bătaie, în platoul amuletelor, întreaga lor experiență care se va întâlni cu emoțiile și adrenalina puternică a unui nou început pentru competiția Chefi la cuțite.

Parcursul surprinzător al lui Chef Ștefan Popescu, juratul Chefi la cuțite: ”Am participat la peste 150 de intervenții ca pompier”

Cu abordări gastronomice care-i diferențiază, dând savoare show-ului, jurații au, în același timp, parcursuri profesionale diferite, poveștile lor de viață alcătuind unul dintre cele mai puternice ingrediente motivaționale pentru participanții la preselecții. Astfel, dacă Chef Richard Abou Zaki și-a început foarte devreme drumul în bucătărie, de partea cealaltă, Chef Ștefan Popescu spune că este cel mai bun exemplu că se poate reuși la orice vârstă în bucătărie, dacă există pasiune pentru gastronomie.

Juratul Chefi la cuțite a mărturisit că și-a descoperit târziu înclinația pentru domeniul culinar, primul lui vis fiind acela de a deveni pompier. ”Parcursul meu în bucătărie a început surprinzător. Când am terminat liceul, n-aveam de gând să mă fac bucătar. Am făcut armata la pompieri și voiam să mă fac pompier. Am participat la peste 150 de intervenții ca pompier, în cadrul armatei, într-un an. Mi-am luat atestatul, dar n-a fost să fie.

Apoi m-am gândit să mă fac detectiv. Când ești tânăr, crezi că totul e posibil. M-am înscris la o școală de detectivi, dar cei de-acolo m-au trimis la o anumită locație unde trebuia să stau de pază. Nu mi-a plăcut, așa că am zis «Stop»”, a povestit Chef Popescu, pe care viața l-a purtat întâmplător spre meseria de bucătar, odată cu oportunitatea unui job la un hotel bucureștean.

”Așa am descoperit, pe parcurs, că asta îmi doresc – să fiu bucătar – și, de la zi la zi, acest lucru a devenit, într-adevăr, pasiune. După câțiva ani, am plecat să mă specializez în Marea Britanie, unde am muncit doi ani, revenind în țară ca sous-chef la un hotel din București proaspăt inaugurat. Și, deși, după o vreme, gândul meu a fost de a-mi îmbogăți din nou experiența peste hotare, am hotărât să rămân în țară, pentru că se născuse primul meu fiu și voiam să fiu alături de familia mea. În acești ani, am fost autodidact, citind multe cărți despre gastronomie. Dar am și urmat, în țară și în Franța, diverse cursuri de maestru în arta culinară și bucătar-șef, dorindu-mi mereu să-mi extind cunoștințele.

Eu sunt un exemplu că se poate reuși la orice vârstă în bucătărie, dacă vrei cu adevărat asta și ești pasionat de gastronomie. Și îmi doresc în continuare să mă perfecționez. În bucătărie, tot timpul trebuie să înveți. Mereu apar tendințe și tehnici noi și, dacă nu ești la curent cu noutățile, te pierzi”, a declarat Chef Popescu. Alături de el, pe 18 martie, de la 20:30, la Antena 1, vor inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei gata să descopere noi talente în bucătărie, dar și să se întreacă în cele mai delicioase preparate, pentru cele mai râvnite amulete din istoria competiției.