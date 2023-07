Răzvan Babană de la Chefi la Cuțite, la un pas de moarte, după ce mașina lui era pe punctul de a lua foc. Ce s-a întâmplat

Răzvan Babană a trecut prin momente grele, după ce mașina lui era să ia foc, la o benzinăre. Acesta s-a speriat foarte tare și a avut nevoie de calmante pentru a se liniști.

Răzvan Babană a vorbit deschis despre o situație grea prin care a trecut de curând, când mașina lui a început să scoată fum, după ce persoanele de la service, unde și-a dus mașina pentru a-i face clima, nu au legat frutunul de retur de la motorină.

Răzvan Babană de la Chefi la cuțite, momente de panică prin care a trecut, după ce era să-i ia foc mașina, cu el înăuntru

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a explicat toată situația și a spus că s-a speriat foarte tare, fiindcă ar fi putut muri.

”Mi-am ridicat ieri mașina din service, iar băieții au uitat să lege furtunul de retur de la motorină, efectiv l-au făcut și nu l-au închis. Eu m-am dus ca orice om normal să bag motorină, căci după ce ieși de la service nu te aștepți..., iar când am dat cheie a ieșit foarte mult fum, o mare baltă de motorină sub mașină, iar oamenii din benzinărie mi-au zis, eu nici nu îmi dădusem seama. A fost ceva la o fracțiune de secundă, că nici nu îmi dădusem seama”, a spus Răzvan Babană, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Iată ce a mai declarat Răzvan Babană:

”Pe românește... era să fiu îngeraș, mai eram și în peco, deci era ”super”... Am luat niște calmante și după am dormit, sunt în plin sezon cu evenimentele. M-am speriat foarte tare, dar la o oră după, abia după am realizat ce era să se întâmple. Eu inițial nu aveam nicio treabă, eram pe vibe, muzică, vară, dar după am realizat. Realmente după ce o iei de la service nu te gândești că ți se poate întâmpla asta, eu o dusesem în service ca să-i fac clima”, a mai zis fostul concurent de la Chefi la cuțite.

Răzvan Babană a rezolvat problema și speră să nu mai întâmpine astfel de situații pe viitor:

”Am vorbit și cu cei de la service, în secunda doi au venit să ia mașina și și-au cerut și scuze. Eram mai nasol dacă se întâmpla ceva, dar acum aștept să se rezolve și treaba asta, mașina nu mai e necesară acum, e obligatorie, mai ales că eu circul foarte mult prin toată țara, dar sper să fiu și eu bine repede, dar da, am fost la o secundă să dau ortul popii”, a mai zis Răzvan Babană.

Răzvan Babană, dezvăluiri despre trecutul său. Cu ce se ocupă acum

La scurt timp de la decizia luată de nea Marin în ceea ce privește desfășurarea evenimentului din satul Malaia, Răzvan Babană a făcut câteva mărturisiri despre viața sa, dar și despre cum a început să lucreze ca organizator de evenimente.

„Am început să fac evenimente de acum 11 ani, de când am observat că nu relaționez foarte bine cu ceea ce vor părinții mei să fac. În momentul în care am simțit că mi se pun niște bariere și că va trebui să fac ceva ce eu nu vreau, am spus stop joc. Mi-am început viața de la zero, chiar dacă aveam de toate. Nu am început să fac evenimente așa deodată”, a dezvăluit el.

Răzvan Babană este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă de data aceasta „și-a luat inima în dinții” și a dat cărțile pe față. De asemenea, acesta i-a oferit și câteva sfaturi lui nea Marin pentru târgul pe care trebuie să-l organizeze.

Un lucru este cert, fostul concurent Chefi la cuțite câștigă acum sume impresionante din meseria pe care o are.