Roxana Blenche, anunț neașteptat după ce a pierdut trofeul „Chefi la cuțite”! „Nu s-a terminat aici”

Roxana Blenche de la „Chefi la cuțite” sezonul 8 a dat însă dovadă de mult fairpley și și-a lăudat adversul pentru calitățile culinare pe care le are. Mai mult decât atât, aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat fanilor, prin care își arată recunoștința.

Un detaliu ce i-a bucurat pe susținători a fost faptul că anul 2021 va aduce pentru Roxana Blenche numeroase proiecte.

„Vă multumesc inca o data pentru toata sustinerea acordata pe tot parcursul acestui sezon Chefi la Cutite! Sunt extrem de recunoscatoare ca am reusit sa va castig inimile si respectul, facand ceea ce stiu eu sa fac cel mai bine si anume gatind.

Sunteti minunati ca ati crezut in mine pana la final si va promit ca povestea nu s-a incheiat aici. In momentul de fata derulez cateva proiecte dragi mie, pe care urmeaza sa le lansez in spatiul public dupa inceperea Noului An.

Pana atunci va invit sa ma urmariti pe pagina mea unde voi posta zilnic cateva dintre activitatile mele din aceasta perioada.

Sunt mandra sa am o comunitate asa frumoasa! Multumesc inca o data, ca ati ales sa faceti parte din #Blenchefteam!”, a dezvăluit Roxana Blenche, pe pagina sa oficială de Facebook.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și i-au transmis acesteia numeroase încurajări și mesaje de felicitare.

De asemenea, la scurt timp după marea finală „Chefi la cuțite”, finalista care nu a reușit să iasă învingătoare decât în inimile fanilor a transmis mulțumiri tuturor celor care au ajutat-o să ajungă atât de aproape de visul său.

„Drumul meu abia incepe! Aceasta experienta doar mi-a pornit pofta de lupta , pofta de competitii si pofta de “bucatarie”!

Va multumesc tuturor, deoarece ati fost alaturi de mine si ati facut aceasta experienta sa fie de un milion de ori mai frumoasa Echipa a fost alaturi de mine, iar fara de ea nu as fi fost aici”, a scris Roxana Blenche, care a anunțat deja că este pregătită să participe la competiții culinare internaționale!