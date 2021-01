Schimbare de look pentru Kani de la Chefi la Cuțite. Concurentul căruia îi „leșinase frizerul” și-a surprins fanii cu tunsoarea sa

Kani a primit peste 5000 de aprecieri la fotografia cu noua tunsoare.

În semifinala concursului, Kani a mai apelat la o altă schimbare de look. „Lupul își schimbă părul dar năravul ba. De fapt, nu mi-am schimbat look-ul, așa arăt eu, doar că până acum nu am avut timp să am grijă de fața mea, iar acum, pentru semifinală…Oricum nu e stres pentru mine, mai departe de atât nu pot să ajung, sunt relaxat, sunt fericit”, a dezvăluit Kani, mulțumit că a ajuns în semifinala din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

