Kani a făcut o surpriză de proporții prietenilor din mediul online. Schimbarea de look la care a apela concurentul Chefi la Cuțite

În ediție 40 din sezonul 8 al emisiunii, Kani (Andrei Hîncu) s-a lăsat tuns de chef Florin Dumitrescu, iar aceasta fotografie le-a amintit telespectatorilor de momentul neașteptat din cadrul show-ului culinar.

Imaginea a generat foarte multe reacții pozitive, prin care admiratorii au vrut să îi reamintească de situația neașteptată pe care a întâmpinat-o.

"Ce ți-a crescut părul după mâna lui chef Florin Dumitrescu" sau "Schimbă frizerul...cu chef Florin 😜😁, toți i-am văzut profesionalismul.", au fost câteva dintre comentariile din mediu online, care i-au urmărit parcursul lui Kani din emisiune.

În semifinala concursului, Kani a mai apelat la o schimbare de look. „Lupul își schimbă părul dar năravul ba. De fapt, nu mi-am schimbat look-ul, așa arăt eu, doar că până acum nu am avut timp să am grijă de fața mea, iar acum, pentru semifinală…Oricum nu e stres pentru mine, mai departe de atât nu pot să ajung, sunt relaxat, sunt fericit”, a dezvăluit Kani, mulțumit că a ajuns în semifinala din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.