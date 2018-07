Ștrumfii jedi, bucătarii lui chef Florin Dumitrescu: un prim eveniment culinar de poveste

Cei trei ștrumfi jedi nu doar că și-au adjudecat rolul de main chefs și au gătit personal preparatele semnătură propuse în meniul de poveste, dar au pus cap la cap și toate detaliile aferente pentru a se asigura că evenimentul va fi unul de succes.

Adepți ai fine dining-ului, albaștrii lui Florin Dumitrescu au ales rețete inedite pentru fiecare seară în parte, iar farfuriile de aperitiv și main course au fost construite în jurul a două tematici speciale: “Caracatiță și trufe” și “Canvas”:

“Am vrut să construim o adevărată experiență culinară pentru cei care ne-au trecut pragul, iar proiectul acesta comun a fost o decizie intuitivă încă din momentul în care am văzut cât de bine ne completăm în bucătărie. Pentru noi, <<Canvas>> este o pânză albă pe care am pictat viziunea noastră gastronomică, tocmai de aceea am folosit-o în plating. Preparatele au dat fiecărui vizitator câte un tablou diferit, căci mâncate cu mâna, au creat un suvenir unic.”, a declarat Gabriel Mocanu.