Ce mesaj inedit a transmis Dan Dumitru Ursit (Ursu), după eliminarea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Cui îi dedică „victoria”

La scurt timp după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite, sezonul 12 Dan Dumitru Ursit (Ursu) a transmis un mesaj inedit pe rețelele sociale.

Dan Dumitru Ursit (Ursu) a fost cel care a părăsit competiția în ediția 26 de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 15 octombrie 2023. Concurentul din echipa Amanitei Regale a obținut cel mai mic punctaj și a fost eliminat, cu doar un pas înainte de semifinală.

Usru, așa cum a fost poreclti de întreaga echipă, a fost încă de la început cel care a ținut moralul sus. Chiar și la final, el a cântat pentru ultima dată alături de colegii săi „imnul” lor și a părăsit competiția pe note muzicale.

Ce mesaj inedit a transmis Dan Dumitru Ursit (Ursu) după eliminarea de la Chefi la cuțite, sezonul 12

Deși a spus că nu se aștepta să ajungă până în acest punct, Ursu s-a emoționat după ce a aflat că este eliminat, în în ediția 26 de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 15 octombrie 2023. Ulterior, în mediul online, concurentul din echipa magenta a dezvăluit că planul lui inițial a fost să aducă în prim-plan natura, dar între timp a devenit și o călătorie personală.

În timpului show-ului culinar și-a făcut o mulțime de prieteni, spune acesta, cărora le-a transmis și un mesaj emoționant pe contului lui de Instagram. Mai mult, în postarea de pe rețelele sociale a închinat „câștigul” tuturor „ciudaților”.

„Am câștigat @chefilacutite sezonul 12!!!!!

Sunt cel mai mare câștigător din ediția asta a show-ului! Mi-am depășit dincolo de orice speranță așteptările, limitele, cunoștințele și am realizat ceva imens în viața mea.

Planul meu era să pun natura și ciupercile la televizor într-o lumină în care știu că n-o face nimeni în țara asta la așa nivel. Nu m-așteptam nici să trec de audiție dar am ajuns aproape până-n finală: am depășit cu enorm de mult ceea ce-mi pusesem în minte.

Culinar, eram sigur în fiecare zi că plec - înconjurat fiind de profesioniști - dar uite că am reușit să ajung până departe.

🫶Mulțumesc mult familiei mele pentru toată susținerea!

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și mesajele frumoase!

Mulțumesc celei mai tari echipe posibile: @horia.manea

@ioana_dehelean @maria__paraschiv @chefjanni @alecsbunea, Tanti Mioara și bineînțeles @chefflorindumitrescu pentru încredere și șansă.

Mulțumesc @chef_catalin_scarlatescu

Și @chef.sorinbontea.official

Mulțumesc întregii echipe de producție de la @antena1_oficial și @holicolicious pentru profesionalism și că m-au făcut s-arăt atât de bine.

Închin victoria asta tuturor ciudaților, grăsanilor, rulotiștilor, spiritelor libere, celor care se luptă să facă ceva diferit în țara asta și care dau de ziduri dar le sparg chiar și cu capul dacă trebuie

O închin tuturor celor care trec prin greu în minte și-n suflet, care n-au încredere în sine, celor care nu se regăsesc nicăieri, care primesc ură în loc de sprijin. O dedic celor blânzi și care caută s-aducă echilibru și pace pe lume deși uneori atât de tare nu-l găsesc nici în ei.Nu sunteți singuri! Pentru noi am făcut asta: pentru noi, pentru natură și pentru un viitor mai atent și asumat.

Poate acum nu vedeți asta, dar trăim în Rai! Pășiți cu-ncredere! Se poate!

Mulțumesc că distribui postarea asta! Singur sunt unu, împreună suntem mulți - 150.000! Îți dai seama ce impact poți avea cu doar 2 clickuri?

Mai bine murdar de viață decât degeaba!”, a transmis Dan Dumitru Ursit (Ursu), după eliminarea de la Chefi la cuțite, sezonul 12.

