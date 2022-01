Victorina Matveev de la Chefi la cuțite, în uniformă de polițist. Ce au descoperit fanii de pe Instagram

În sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 am putut s-o cunoaștem pe Victorina Matveev, concurenta care i-a impresionat pe cei trei chefi încă din etapa de audiții.

Recent, aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare purtând uniformă de polițist și imaginea a făcut senzație, adunând imediat numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Concurenta s-a făcut remarcată încă din audiții și, după niște probe dificile din bootcamp, aceasta a intrat în echipa condusă de Sorin Bontea, în sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1. De fiecare dată, Victorina Matveev a încercat să dea tot ce are mai bun și să demonstreze că, deși nu este bucătar de meserie, se pricepe de minune la pregătit rețete delicioase și aspectuoase.

„Am finalizat academia de poliție în Republica Moldova. Tata e rus, mama e din Republica Moldova și eu sunt căsătorită cu un român pe care l-am cunoscut în Italia. Șapte ani am lucrat în Veneția, în patiserie, am avut șansa să văd lume faimoasă ca Brad Pitt și Angelina Jolie. M-am apucat de muncă atunci când l-am pierdut pe tata și eu trebuia să îmi plătesc studiile și să am grijă de mama. Am ajuns în străinătate la negru, pe jos, am mai făcut o dată armata. Am mers din Croația până în Italia pe jos, în două săptămâni am ajuns. Drumul în Italia a fost ca o a doua armată”, a dezvăluit concurenta, spre marea surprindere a chefilor, în etapa de audiții.

Așadar, cel mai probabil, această poză în care Victorina Matveev apare în uniformă de polițist este de pe vremea când aceasta studia la academie sau imediat după, când deja era angajată. De asemenea, ar putea să fie vorba despre uniforma purtată de cei care făceau armata.

Imaginea publicată pe contul său de Instagram a făcut senzație și a adunat instant sute de reacții din partea urmăritorilor.

După participarea sa în sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite, aceasta a revenit la Satu Mare, alături de soț și familie, alegând să se ocupe în continuarea de afacerea sa cu torturi și aperitive. Fiecare prăjitură festivă pe care o pregătește este lăudată atât pentru gust, cât și pentru aspect, iar Victorina Matveev pare extrem de mândră și fericită de abilitățile sale culinare.