Vicenzo Aiello, despre eliminarea la Chefi la cuțite. Ce i-a transmis lui Alexandru Bădițoaia, cel pe care l-a salvat Scărlătescu

Vicenzo Aiello nu a obținut cel mai mic punctaj în probele individuale din urma celui de-al paisprezecelea battle, însă Cătălin Scărlătescu a decis să-i mai dea o șansă lui Alexandru Bădițoaia, cel care a luat numai 4 puncte. Astfel, cheful și-a folosit amuleta prin care putea lua orice amuletă deținută de unul dintre ceilalți doi chefi.

Cătălin Scărlătescu i-a luat amuleta lui Florin Dumitrescu, amuletă care spunea că își poate salva un concurent eliminat, înlocuindu-l cu altul din ehipa sa.

Așadar, Cătălin Scărlătescu a decis ca Vicenzzo Aiello, sau Enzo cum i-au spus colegii, să părăsească show-ul culinar.

Concurentul a părăsit competiția cu fruntea sus și ulterior a transmis un mesaj de încurajare pentru Alexandru Bădițoaia.

Vicenzo Aiello i-a mulțumit lui Cătălin Scărlătescu pentru șansa pe care i-a dat-o când l-a ales în echipa sa.

Ce a transmis Vicenzzo Aiello după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite

„Mulțumesc Chefi la cuțite pentru experiența minunată! Mi-ați umplut sufletul de emoții rare și bucurii! Mulțumesc Chef Cătălin Scărlătescu pentru șansă acordată! Am cunoscut oameni minunați în această călătorie imprevizibilă și nebună!”, a scris Vicenzzo pe contul său de Instagram.

Vicenzzo Aiello nu-i poartă pică lui Alexandru Bădițoaia și îl încurejează nu numai să intre în Finală, ci să o și câștige.

„Alexandru Bădițoaia, te rog, fă-l mândru pe cumătru de alegerea făcută și câștigă finala!! Ești un bucătar de notă 10 și un om de nota 100!!! ”, a scirs italianul pe rețelele sociale.

În final, Vicenzzo Aiello a precizat că s-a întros la viața lui de dinainte de emisiune și le-a mulțumit și celor care l-au susținut, dar și celor care l-au criticat:

„Să revenim la rolurile noastre! Viața din spatele camerelor continuă și este total diferită de ceea ce se vede la tv. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine….including haters”, a conchis Vicenzzo.

După eliminare, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că a făcut această hotărâre cu părer de rău pentur italian, însă și-a dorit să-i mai dea o șansă „cuțitului de aur”.

„Nu-mi place, nu asta mi-aș fi dorit. Am simțit că Alex mai merită o șansă și că are mult mai experimentat și că are o paleta de gătit mult mai largă. Cred că poate să ajungă în finală. Alex e un bucătar desăvârșit. Am în continuare foarte mare încredere în acest om”, a explicat apoi liderul echipei mov, care a fost de părere că dintre Alexandru Bădițoaia și Enzo, cele mai multe șanse de-a ajunge în finală le are totuși cuțitul de aur”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Vicenzzo Aiello a participat în sezonul 9 Chefi la cuțite, după ce mai fusese la show în trecut, dar nu intrase în echipe.