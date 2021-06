Chefi la cuțite, 6 iunie 2021. Cătălin Scărlătescu a furat una dintre amuletele lui Dumitrescu. Ce concurent a dat afară

După ce au pierdut cel de-al 14-lea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, echipa mov și cea verde au intrat la un duel ce s-a terminat cu eliminarea unui concurent, spre marea surprindere a tuturor.

Cine ar fi crezut că o probă de gătit cu lactate, ce părea atât de simplă la început, o să fie îndeajuns de grea pentru a elimina un cuțit de aur?

Totuși, Cătălin Scărlătescu nu a putut lăsa lucrurile astfel, așa că a folosit o amuletă ce i-a permis accesul la un avantaj deținut de Florin Dumitrescu!

„Asta e o amuletă pe care eu nu puteam s-o folosesc. Ai mei știau, nu exista amuleta aia pentru mine. Drept urmare m-am dus și i-am oferit-o”, a fost dezvăluirea extrem de sinceră făcută de Florin Dumitrescu.

„Bontea, Dumitrescule…Ai dreptul să iei orice amuletă vrei de la unul dintre chefi și s-o folosești pe loc. Poți salva un concurent eliminat din echipa ta, înlocuindu-l cu un altul”, aceasta a fost vestea care a adus și bucurie, dar și tristețe pe chipurile concurenților.

Cătălin Scărlătescu la „Chefi la cuțite”, sezonul 9

A fost momentul în care bucătarii din echipa mov au realizat că riscă să ia locul lui Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu. Și cel „sacrificat” a fost Vincenzo Aiello (Enzo), după un moment extrem de dificil și tensionat pentru toți cei din bucătăria „Chefi la cuțite”, sezonul 9.

„Nu-mi place, nu asta mi-aș fi dorit. Am simțit că Alex mai merită o șansă și că are mult mai experimentat și că are o paleta de gătit mult mai largă. Cred că poate să ajungă în finală. Alex e un bucătar desăvârșit. Am în continuare foarte mare încredere în acest om”, a explicat apoi liderul echipei mov, care a fost de părere că dintre Alexandru Bădițoaia și Enzo, cele mai multe șanse de-a ajunge în finală le are totuși cuțitul de aur.