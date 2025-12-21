Chefi la cuțite | Sezonul 16, 21 decembrie 2025. Rezultate decisive în battle! Echipa lui Chef Richard Abou Zaki câștigă detașat

Episodul 20 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 21 decembrie 2025. În timp ce echipele conduse de Chef Orlando Zaharia și de Chef Ștefan Popescu nu au obținut nicio farfurie din partea juraților, iar echipa condusă de Chef Alexandru Sautner a primit două farfurii, echipa condusă de Chef Richard Abou Zacki a fost din nou desemnată câștigătoare, având un număr de 6 farfurii pe bandă.

Duminica, 21.12.2025, 22:10