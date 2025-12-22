Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. Cei care au degustat din preparatele echipelor în ultimul battle-ul din acest sezon au fost angajații de la Lidl. În urma verdictului lor, două echipe s-au ales cu trei farfurii, una cu o singură farfurie, iar cea câștigătoare cu patru. Surpriza serii a fost atunci când telespectatorii au aflat că cel care a obținut patru farfurii a fost Alex Helju, singurul concurent de la echipa galbenă rămas în competiție.

