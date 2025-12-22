Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. Cei care au degustat din preparatele echipelor în ultimul battle-ul din acest sezon au fost angajații de la Lidl. În urma verdictului lor, două echipe s-au ales cu trei farfurii, una cu o singură farfurie, iar cea câștigătoare cu patru. Surpriza serii a fost atunci când telespectatorii au aflat că cel care a obținut patru farfurii a fost Alex Helju, singurul concurent de la echipa galbenă rămas în competiție.
Luni, 22.12.2025, 22:50
x
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Iată cine sunt semifinaliștii din acest sezon! Au fost eliminări surpriză!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Iată cine sunt semifinaliștii din acest sezon! Au fost eliminări surpriză!

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:55 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la ultima proba individuală

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la ultima proba individuală

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:28 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: Signature dish

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: Signature dish

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:20 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:10 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Banda a adus un verdict surprinzător la ultimul battle! Totul s-a decis la ultimele farfurii!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Banda a adus un verdict surprinzător la ultimul battle! Totul s-a decis la ultimele farfurii!

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Orlando a sunat alarma! Ce amuletă a folosit: Echipele vor găti în ștafetă

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Orlando a sunat alarma! Ce amuletă a folosit: Echipele vor găti în ștafetă

Logo show Luni, 22.12.2025, 22:30 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:18 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Logo show Luni, 22.12.2025, 20:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Logo show Luni, 22.12.2025, 20:30 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:35 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:30
x