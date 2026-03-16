Emma Răducanu, despărțire profesională! Ce brand rival o va „îmbrăca” pe fosta campioană de la US Open

Emma Răducanu încheie colaborarea cu gigantul american Nike și pare că a semnat deja cu brandul UNIQLO, într-o schimbare care marchează un nou capitol comercial pentru campioana de la US Open 2021, aflată în prezent pe locul 25 mondial.

Emma Răducanu a fost imaginea Nike încă din 2021, anul în care a cucerit US Open-ul venită din calificări, potrivit eurosport.ro. De atunci, jucătoarea de tenis britanică a evoluat constant în echipamentul producătorului american și a început sezonul 2026 tot sub contract cu Nike, inclusiv la Australian Open și Transylvania Open.

Citește și: Emma Răducanu, criticată pentru reacția din timpul unui meci de la Cincinnati. Cum și-a atras antipatii

Primele informații despre o posibilă despărțire au apărut încă din decembrie. Zvonurile au început să se confirme după ce UNIQLO a postat pe rețelele de socializare un teaser misterios despre sosirea unei „noi fețe”, alimentând speculațiile că aceasta ar fi chiar Emma Răducanu. Ulterior, firma japoneză a anunțat încorporarea jucătoarei britanice printr-un comunicat, potrivit dailymail.co.uk.

Articolul continuă după reclamă

Însoțit de o fotografie a sportivei într-o rochie bleu, cu emblema Uniqlo vizibilă, s-a confirmat că Emma Răducanu este noul ambasador global al brandului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul ei, sportiva a transmis o scurtă declarație prin care declară: „Sunt foarte mulțumită să mă alătur Uniqlo și să cooperez îndeaproape cu echipa ambasadorilor. Împărtășim multe valori și perspective asupra vieții, culturii și societății”.

Finalista de la Transylvania Open 2026 va avea și un cuvânt important de spus în crearea ținutelor ei de concurs și va participa la evenimente pentru promovarea brandului.

Toate acestea vin la pachet cu un contract anual de 3,5 milioane de dolari, care nu include bonusurile de performanță, după cum a dezvăluit în premieră jurnalistul Craig Shapiro, acesta intuind că e vorba despre o înțelegere pe patru ani, mai transmite sursa citată mai sus.

Astfel, Emma Răducanu va intra într-un grup restrâns de ambasadori ai brandului japonez. Cel mai sonor nume este cel al lui Roge Federer, care a semnat cu UNIQLO în 2018, după despărțirea de Nike, și a rămas parte a familiei brandului inclusiv după retragerea sa din 2022, notează eurosport.ro.

Citește și: Emma Răducanu, dezvăluiri incredibile din copilăria ei: „Tatăl meu m-a obligat să joc tenis. Nu aveam voie să am un iubit”

În prezent, Emma Răducanu ocupă locul 25 mondial și are un bilanț de șase victorii și șase înfrângeri în 2026. Cea mai bună performanță a sezonului a fost calificarea în finala turneului de la Napoca, acolo unde a cedat în fața Soranei Cîrstea. Ultimul său meci a avut loc pe 16 februarie, la Dubai, unde a fost învinsă în primul tur de Antonia Ruzic (6-1, 5-7, 6-2), mai transmite sursa citată mai sus.