Costel Bojog, mărturisiri rare despre familia sa: „Fiica mea s-a născut cu trisomie 21”. Drama neștiută din viața comediantului

Invitat recent într-un podcast, Costel Bojog și-a deschis sufletul și a făcut o mărturisire emoționantă despre fiica sa.

Costel Bojog, comediant și părinte, a demonstrat că umorul și vulnerabilitatea pot coexista armonios. Obișnuit să transforme chiar și cele mai triste momente în povești care stârnesc hohote de râs, Costel și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri rare despre provocările uriașe pe care i le-a adus viața de familie.

Costel Bojog a făcut mărturisiri rare și emoționante despre familia sa

Costel Bojog, în vârstă de 43 de ani, rămâne unul dintre cei mai iubiți comedianți. Deși este cunoscut pe scena românească pentru stilul său spumos, a fost întotdeauna discret atunci când a venit vorba despre viața personală.

Până de curând, se știa doar că este căsătorit cu Liudmila Bojog, specialistă în dezvoltare personală și angajată a unei școli Waldorf din București, iar împreună au trei copii, potrivit avantaje.ro.

„Am o familie foarte frumoasă, am o soție, am trei copii, asta nu trebuia să fie spus, dar am zis na, dacă tot se filmează. Am o soție foarte frumoasă, trei copii, am și două pisici. Formăm o familie monovenituală, pentru că doar eu aduc bani în casă, doar eu fac bani în această familie. Eu sunt singura sursă de venit. În același timp este și o familie polichetuituală, se cheltuie în draci la noi în familie. Se cheltuie în draci, în sensul că se cheltuie în copiii noștri”, spunea Costel, în urmă cu cinci ani, potrivit avantaje.ro.

În podcastul menționat, artistul a împărtășit detalii despre familia sa, făcând o dezvăluire în premieră despre fiica sa.

Fiul său cel mare, Paul, are acum 11 ani. La puțin peste un an după nașterea sa, familia s-a mărit cu Petru, acum în vârstă de nouă ani, care s-a născut prematur.

„Ce vreau să zic, apropo de relația noastră și, mai ales, de Liudmila e că, momentan, e mai mult decât iubire. Am respect foarte mare pentru ea ca femeie puternică. Nu știu dacă mai pot găsi acum o femeie care să fie puternică ca ea. Am trecut împreună prin niște momente destul de grele.

(...) S-a născut la șase luni și un pic, 27 de săptămâni, era cât un puiuț de ăla de la Avicola. Efectiv, când mi l-a pus în palmă am înghețat, când am văzut că e atât de mic. Mintea funcționează foarte interesant când vine vorba de anumite șocuri. Pur și simplu, mă uitam. Astea erau gândurile mele în acel moment când copilul nostru... Nu știam dacă trăiește sau nu. Dar am fost tot timpul pozitiv și am avut chestia asta de speranță”, a dezvăluit Costel despre soția sa, în contextul nașterii premature a lui Petru, potrivit sursei citate.

După a doua sarcină, Liudmila i-a propus lui Costel să facă vasectomie, o sugestie pe care comediantul a acceptat-o.

„În două săptămâni eram și operat! Dureroasă a fost operația, pentru că nu a prins anestezia la început. A durat 30-40 de minute, am mers crăcănat vreo trei-patru zile. După vreo trei săptămâni, vine Liudmila la mine, eu scriam ceva la birou, mi-aduc aminte și acum. <<Bă, mie mi-a întârziat ciclul. Mie mi a întârziat ciclul>>... Și nu știu care e faza. Zic: <<Ok. Mergi și-ți ia un test de sarcină>>. Și se duce și ia un test de sarcină și se o aude deodată o voce... Și efectiv las pixul și foaia așa și zic: <<Nu cred, nu cred! Deci, cel mai prost din istoria vasectomiei sunt eu. Vine și mi-arată>>... Vine și îmi arată testul așa, două liniuțe: <<Am rămas însărcinată!>>.

Băi, frate! Ai de capul nostru! Zic: <<Ok, frate, asta este>>... Dar, dacă știam, n-o mai făceam, naibii, n-o mai făceam! Pe cuvânt! Că după operația asta am ajuns <<greu de ucis>>, <<greu de oprit>>.

Am rămas atunci... Costel, greu de oprit! În august, când am făcut, fără să știu că rămăsese deja. Odată, mi-a zis: <<Bă, hai să nu mai facem cu... Ce părere ai despre?>>... A fost o singură dată fără prezervativ și... A rămas! Yes, yes!

Și, bineînțeles, după aia a fost: <<Bă, asta e!>>. Eu, oricum, m-am bucurat, adică a fost o chestie foarte... Na! Și apoi afli că o să fii tată de fată. Și apoi au mai venit și alte informații, care ne-au transformat în niște părinți și mai și”, a mărturisit Costel Bojog, potrivit avantaje.ro.

La scurt timp, comediantul a dezvăluit, cu o emoție greu de ascuns, că fiica sa a fost diagnosticată cu Trisomie 21, o afecțiune genetică cunoscută sub numele de sindrom Down.

„Pia s-a născut cu trisomie 21. Care înseamnă un fel de sindrom Down. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog, la vreo patru-cinci luni, că sunt niște semne. Un pic aici la ceafă, cu niște degete la picioare, un pic așa și... Da, nu prea am povestit despre lucrurile astea, acum sunt foarte ok despre să povestesc. La început a fost băi, tu ce părere ai? Cum vezi toate lucrurile astea? Eu sunt mai pragmatic din punctul ăsta de vedere.

A fost băi, a venit pe lume așa... O nasc, o facem, facem să fie bine și așa mai departe și am îmbrățișat foarte fain. Este altceva, trebuie să fii deodată un altfel de părinte. Deci ți se schimbă total gândirea și bineînțeles că vine la pachet cu foarte multe momente de... Nu știi ce să faci. Nu știi cum s-o iei și te deschide foarte puternic pentru un ajutor care nu mai ține de realul ăsta. Adică m-a și dus într-o zonă în care m-a apropiat de Dumnezeu. Câteodată rămâneam pur și simplu așa suspendat, rătăcit, confuz, fără cale. Sunt optimist ca om, dar câteodată sunt niște lucruri... Nu știu, fără Dumnezeu nu știu cum aș fi rezistat. Te simțeai, la un moment dat, vinovat, la modul Doamne am fost departe.

Nu am gândurile astea, nu cred într-un Dumnezeu care pedepsește și nu cred că e o pedeapsă. Da, clar nu e o pedeapsă și clar nu există un Dumnezeu care pedepsește. Cred într-un Dumnezeu care te ajută cumva prin fiecare om, îi ajută pe toți, noi toți unii pe ceilalți ne ajutăm. Orice naștere și orice copil îl consider un dar de la Dumnezeu care te ajută foarte mult să evoluezi. Pentru binele tău suprem înalt. Asta este o credință de a mea, nu vreau să intru în polemici despre lucruri pe care oamenii le văd altfel și așa mai departe. Fiecare are dreptul să vadă într-un fel lucrurile și așa le văd.

„Facem o grămadă de chestii, trebuie să lucrezi cu orice copil care vine cu un handicap, trebuie să lucrezi mai mult, n-ai ce să faci trebuie să îl ajuți cu terapii, cu kinetoterapie, cu logoped, cu sport, să se integreze cu ceilalți. Are aproape șapte și o înscriem la școală la clasa pregătitoare. Ea e foarte mișto, e foarte foarte drăguță, isteață, veselă, e și amuzantă, este o bucurie. Sunt niște oameni foarte faini. Adică te învață lucruri, te învață să vezi lumea altfel și e foarte mișto. Încă nu am curajul și încă nu am găsit o perspectivă să pot să vorbesc la stand-up sau prin ce fac eu, prin lucrurile pe care le fac eu să pot să le povestesc oamenilor. Cât de faini sunt copiii cu sindrom Down și cât de mișto sunt și că trebuie îmbrățișați, susținuți, incluși, nu marginalizați”, a răspuns Costel, atunci când a fost întrebat cum e traiul cu Pia, fiica lor.

Costel: „Oamenii se simt foarte rău când au un astfel de copil”

„Oamenii se simt foarte rău când au un astfel de copil și le e rușine și încearcă să-i țină undeva, să-i ducă la niște școli cu nevoi speciale și doar acolo să-i lase. Adică n-au deschiderea asta să fie... Bă, sunt oameni ca noi, doar că procesul e mai încetinit.

Nu contează chestia asta, poți să fii prieten cu oameni cu handicap, poți să îi integrezi în societate, să îi înveți, să înveți în stilul lor, să descoperi în stilul lor. Sunt niște oameni cu o iubire... Deci Pia, când te ia o dată în brațe sau când face câte o glumă și râde cu toată gura, îți schimbă toată starea. Pia e fata lui tata. Când sunt plecat, ea nu reușește să vorbească așa cum ar trebui la vârsta de șapte ani, copiii cu sindrom Down au limba un pic mai groasă în spate și atunci nu poate să pronunțe, e un pic complicat, dar ea, totuși, înțelege foarte bine și vorbește la modul: <<Tati, vreau tati acasă! Să vină acasă>>. Nu zice: <<Să vină acasă>>. Cât sunt plecat, când ajung, primul lucru este să ne băgăm direct în pat. Vine și se cocoloșește așa în mine, e cel mai fain sentiment pe care îl ai vreodată. Se schimbă cumva prioritățile în viață. Pe la 30 și ceva de ani, tu crezi că viața o să te ducă așa și deodată vin niște lucruri de genul ăsta care îți schimbă total perspectiva, felul de a vedea lucrurile, prioritățile”, a mai dezvăluit artistul, potrivit sursei citate mai sus.

Actorul de stand-up a mai precizat că, până acum, nu a vorbit cu foarte multă lume despre situația sa.

„Băi, nu prea am vorbit, să știi, cu multă lume despre chestia asta. Mulți o să afle acum, da, pentru că acum mă simt destul de confortabil să povestesc. A trecut un pic de timp. Mi-e teamă să nu fie considerată fiica mea cutare, mi-e teamă că n-o să fiu în stare să-i oferi cea mai bună educație, cel mai bun trai. Pentru Pia mă sperie faptul că trăiește în România și că românii nu sunt atât de educați și deschiși în această problemă cu oamenii cu handicap, mă sperie. Și încep să scriu lucrurile astea fără să mai caut să mă ascund sau să mă amorțesc căci așa mi-a fost dată viața și așa trebuie s-o iau. Cât mai treaz și cu mintea cât mai clară. E timpul să mă maturizez, că și despre asta e vorba. C-am tot copilărit. Stand up-ul ăsta a venit cu o poftă la început. Mamă, ce tare sunt, o să ajung un star. Și ce șmecher, pot să fac ce vreau. Și nu mi spune mie nimeni niciodată nimic. Eu mă urc pe scenă cum vreau eu și este o imaturitate. Este o falsă constrângere a familiei, a situației și așa mai departe și prin alcool găseam această evadare, această fugă. Hai s-o iau cu mintea cât mai limpede așa cum e, că mi se pare faină viața fără să fiu blurat, amețit și confuz”, a mai afirmat Costel, potrivit avantaje.ro.