Antena Căutare
Survivor, 15 martie 2026. Ce concurent a fost eliminat! Lovitură grea pentru tribul Războinicilor

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 23:20 | Actualizat Duminica, 15 Martie 2026, 23:21

În ediția de duminică, 15 martie 2026, a emisiunii Survivor, cele două triburi s-au întâlnit și s-au confruntat la proba pentru recompensă. De data aceasta, concurenții și-au depășit limitele pentru a obține o petrecere mexicană, în Republica Dominicană.

După o întrecere pe cinste, Războinicii au câștigat jocul de recompensă. La final am putut descoperi ce concurent a fost eliminat în ediția din 15 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Ziua a început în forță pentru concurenți și nu puține au fost situațiile când s-au născut din nou tensiuni și discuții aprinse, ca efect al oboselii și al stresului. Viața în Republica Dominicană nu e deloc simplă, iar acest lucru începe să fie resimțit din plin de fiecare concurent din cele două triburi.

În ediția din 15 martie 2026, Faimoșii și Războinicii s-au întâlnit cu Adi Vasile pentru jocul de recompensă. De data aceasta, Adi Vasile apus în joc o miză pe cinste: o petrecere mexicană!

La probă, concurenții au avut de trecut printr-un adevărat labirint pe apă, cu numeroase obstacole. Lupta s-a dat până la 5 puncte, iar vestea i-a ambiționat din plin pe concurenți. Cuplurile de rivali s-au stabilit și prima probă s-a jucat între Aris și Lucian. Primul punct a fost marcat de Războinici. A fost o luptă strânsă, presărată cu numeroase răsturnări neașteptate de situație, tensiuni și adrenalină. După o confruntare plină de provocări, Războinicii s-au impus cu scorul de 5 la 3. Așadar, petrecerea mexicană a fost câștigată de tribul albastru.

Victoria Războinicilor a scăzut moralul Faimoșilor, lucru demonstrat chiar de momentul în care Gabi Tamaș a dezvăluit faptul că își dorește să plece din competiție.

Ulterior, tribul învingător s-a bucurat de petrecerea câștigată, însă se pare că tensiuni există în continuare. Cav Vicențiu și Lucian Popa au discutat anumite strategii, înainte de Consiliu.

„Urmează să plec eu acasă, dacă nu urmează ceva special”, a zis CAV.

„Ele s-au pus să dea pe rând fiecare băiat pe rând afară. Tu ești primu, eu, Beleuț și ultimul e Alberto. Ramona e capul răutăților”, a mărturisit Lucian Popa, în ediția din 15 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Nu a durat mult și a venit momentul Consiliului. Acesta a adus din nou tensiuni amplificate în rândul Războinicilor și principalii „vinovați” au fost CAV Vicențiu și Lucian Popa, care s-au ales cu numeroase critici din partea colegilor. În urma votului, acesta a ajuns la duel. Numele celuin de-al doilea duelist a fost dat de Andrei Beleuț, câștigătorul colanului de imunitate.

„Este vremea ca Lucian să intre din nou la duel. Votul meu merge către Lucian”, a zis el.

„Mă așteptam să intru la duel, încă de la jocul de imunitate”, a spus Lucian.

A urmat duelul, care nu a fost deloc unul simplu și care a decis ce concurent a fost eliminat de la Survivor. A urmat un nou traseu plin de obstacole și provocări. La final, primul care a terminat proba a fost Lucian, așa că Vicențiu (CAV) a fost concurentul eliminat de la Survivor în ediția din 15 martie 2026.

Acesta a dat dovadă de mult fairplay și l-a felicitat pe „rivalul” său: „Ești de campion! Să iei finala!”.

„Regret că plec. Îmi voi aminti de această experiență toată viața”, a spus acesta, vizibil emoționat, la eliminare.

colaj foto cu adi vasile si concurentii de la survivor
+6
Mai multe fotografii

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x