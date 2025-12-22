23:55 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Iată cine sunt semifinaliștii din acest sezon! Au fost eliminări surpriză!

23:28 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la ultima proba individuală

23:20 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: Signature dish

23:10 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde

23:00 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Banda a adus un verdict surprinzător la ultimul battle! Totul s-a decis la ultimele farfurii!

22:50 22 dec

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe