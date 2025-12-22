Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde
Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. După ce singurul concurent rămas în echipa galbenă a câștigat ultimul battle, Irina Fodor a făcut un anunț care i-a bulversat pe aproape toți cei prezenți în platou. Chef Alexandru Sautner a avut opțiunea de a mai trimite un concurent în semifinale dintr-o altă echipă!
Luni, 22.12.2025, 23:10