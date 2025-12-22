Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Cine sunt primii semifinaliști. Chef Sautner i-a dat o șansă uriașă unui concurent din echipa verde

Episodul 21 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 22 decembrie 2025. După ce singurul concurent rămas în echipa galbenă a câștigat ultimul battle, Irina Fodor a făcut un anunț care i-a bulversat pe aproape toți cei prezenți în platou. Chef Alexandru Sautner a avut opțiunea de a mai trimite un concurent în semifinale dintr-o altă echipă!
Luni, 22.12.2025, 23:10
x
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Iată cine sunt semifinaliștii din acest sezon! Au fost eliminări surpriză!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Iată cine sunt semifinaliștii din acest sezon! Au fost eliminări surpriză!

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:55 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la ultima proba individuală

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chefii au degustat preparatele concurenților de la ultima proba individuală

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:28 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: Signature dish

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la proba individuală: Signature dish

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:20 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Banda a adus un verdict surprinzător la ultimul battle! Totul s-a decis la ultimele farfurii!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Banda a adus un verdict surprinzător la ultimul battle! Totul s-a decis la ultimele farfurii!

Logo show Luni, 22.12.2025, 23:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Angajații de la Lidl au jurizat preparatele de la ultimul battle pe echipe

Logo show Luni, 22.12.2025, 22:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Orlando a sunat alarma! Ce amuletă a folosit: Echipele vor găti în ștafetă

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Orlando a sunat alarma! Ce amuletă a folosit: Echipele vor găti în ștafetă

Logo show Luni, 22.12.2025, 22:30 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Chef Ștefan și-a aruncat în luptă ultima amuletă: Fără rime nu deschizi gura!

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:18 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema de la ultimul battle pe echipe: meniu românesc de eveniment

Logo show Luni, 22.12.2025, 21:00 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Miza ultimei confruntări pe echipe: Câștigătorul are dreptul să trimită doi oameni în semifinală!

Logo show Luni, 22.12.2025, 20:50 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 22 decembrie 2025. Emoții mari înainte de ultimul battle. Discursurile chefilor i-au făcut să verse lacrimi pe concurenți

Logo show Luni, 22.12.2025, 20:30 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Bianca Nuțu: Ce ne pregătesc astele la final de an

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:35 Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Super Neatza, 22 decembrie 2025. Detaliile care transformă casa într-o poveste de Crăciun

Logo show Luni, 22.12.2025, 11:30
x