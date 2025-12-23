Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au avut de introdus un ingredient în trei moduri diferite la prima probă

Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 23 decembrie 2025. Prima probă presupune tehnică, creativitate și identitate! Irina Fodor a explicat regulile, iar concurenții au trecut la treabă fără să mai stea prea mult pe gânduri. Ei și-au ales câte un ingredient din cămară pe care să-l introducă în farfurie în trei moduri diferite, iar cei care au degustat preparatele lor au fost chiar membrii din familiile lor.

Marti, 23.12.2025, 21:03