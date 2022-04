Jean Gavril și Ana sunt câștigătorii primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi

Cele trei echipe finaliste ale primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi, Sore și Grațiano, Oase și Andreea, Jean Gavril și Ana, au dansat pentru ultima dată în competiția gheții, seara trecută, la Antena 1.

Două dueluri au ținut publicul cu sufletul la gură până când echipa câștigătoare a fost anunțată. Primul duel a fost unul eliminator, una dintre echipe părăsind astfel competiția pe a treia poziție.

Dansul tematic al serii și cel mai bun dans, o reproducere a celei mai bune prestații din emisiune, le-a dat ocazia lui Cornel Gheorghe, Simonei Pungă, Elwirei și lui Mihai Petre să jurizeze pentru ultima dată primul sezon Dancing on Ice - Vis în doi.

Primele declarații ale lui Jean Gavril și Ana după ce au câștigat Dancing on Ice – Vis în doi

Punctaj oferit de juriu a fost luat în calcul la clasamentul final al primului duel, alături de voturile publicului. Dansul tematic al serii, musical-ul, a adus pe patinoarul emsiunii cele mai îndrăgite piese de pe Broadway „Lion King"( Regele Leu), „Romeo & Julieta" și „Fantoma de la Operă” și au introdus spectatorii într-o atmosferă de poveste.

Notele de 10 oferite de jurați au ridicat publicul în picioare și au stârnit ropote de aplauze. Primul duel al serii a încheiat parcursul echipei Oase și Andreea pe a treia poziție în clasamentul final.

„Sunt foarte fericit că am luat parte la acest proiect și pot spune că am câștigat din clipa în care mi-am pus patinele în picioare”, a declarat Oase. „A fost o experiență superbă pentru mine, de-a lungul căreia mi-am depășit toate fricile, iar pentru asta aș vrea să le mulțumesc tuturor”, a adăugat Andreea.

Duelul final al primului sezon din competiția gheții a fost dansat de ambele perechi pe melodia lui Pink – „What About Us”, echipele având ocazia să prezinte cele mai spectaculoase coregrafii demne de finală. Sore, Grațiano, Jean Gavril și Ana au patinat pentru ultima dată în competiția Dancing on Ice – Vis în doi lăsând exclusiv publicul să decidă cine va fi prima pereche câștigătoare Dancing on Ice România.

Finalul serii i-a dezvăluit pe Jean Gavril și Ana drept cei mai buni patinatori ai sezonului, câștgători ai premiului de 50.000 de Euro și a trofeului primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi. „Mă simt foarte fericită. Cu premiul îmi voi îndeplini visul de a merge la facultate în Anglia, de a deveni un coregraf și de a demonstra că și în România se poate face coregrafie.

Mi-a plăcut foarte mult această experiență, și mâine aș repeta-o dacă aș avea ocazia pentru că Jean a fost foarte bun, silitor și ascultător, cu alte cuvinte un adevărat sportiv de performanță”, a declarat Ana, câștigătoarea priemiului de 50.000 de Euro Dancing on Ice- Vis în doi.

„Seara a fost extraordinară, demnă de o finală. Munca depusă a fost enormă, au fost emoții sfâșietoare, au fost momente când notele noastre au fost mai mici decât ale lui Sore și Grațiano și am simțit o presiune destul de mare asupra noastră. Credem că ultimul dans a făcut departajarea pentru că a fost puțin mai periculos. Le mulțumim foarte mult celor care ne-au votat cu atât mai mult că nu suntem vedete mari, cu mulți urmăritori. Am fost sinceri, reali, am muncit pe bune și cred că asta a făcut diferența”, a dezvăluit Jean Gavril.