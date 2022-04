Sore și Grațiano, Oase și Andreea și Jean Gavril și Ana sunt finaliștii primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi

A fost o semifinală spectaculoasă și palpitantă pe gheața Dancing on Ice – Vin în doi. Dansuri arăbești, africane, japoneze și georgiene au colorat platoul emisiunii într-o seară ce a avut ca tematică principală folclorul internațional. Seara trecută, cuplurile rămase în competiție au prezentat live patru momente, două dansuri în pereche și două momente solo.

Perechile Sore și Grațiano, dar și Oase și Andreea s-au bucurat de primele note de 10 primite în competiția gheții, în timp ce Jean Gavril și Ana au fost la un pas de a obține toate cele patru note maxime din partea juraților.

Cum a arătat clasamentul din semifinala Dancing on Ice – Vis în doi

Clasamentul final al serii, alcătuit din media notelor primite la dansuri și votul publicului, i-a dezvăluit pe Carmen Grebenișan și Lilian ca fiind pe ultima poziție ierarhică, aceștia fiind nevoiți să părăsească competiția. La un pas de marea finală, Carmen Grebenișan a declarat: „ Dancing on Ice – Vin în doi a fost experiența vieții mele, sunt mândră că am învățat să alunec pe gheață și să fac un moment live cap-coadă.

A fost o experiență cu bune și cu rele, și mi-am dat seama că mi-am depășit limitele. Nu îmi vine să cred că am ajuns până în această fază a competiției având în vedere că la început am avut cea mai înceată evoluție, conform spuselor antrenorilor. Un lucru este cert, eu nu mă opresc din a patina!”. „Carmen a devenit ca o soră mai mare pentru mine. În fiecare zi am avut ocazia să văd progresul echipei noastre și acest lucru a fost foarte frumos”, a adăugat Lilian înainte de a părăsi gheața.

Seara trecută, jurații Cornel Gheorghe și Simona Pungă au încântat publicul cu un moment special pe gheață, iar patinatorul Andrea Vaturi împreună cu Luiza au făcut spectacol pe ritmuri latino. Cuplul de patinatori Maksym Nikitin și Oleksandra Nazarova a încântat publicul Dancing on Ice – Vis în doi pentru a treia oară, de această dată cu un dans specific ucrainean, iar nea Marin împreună cu Școala de Dans Românesc „Larisa și Marian Barbu” și baletul gheții au adus folclorul tradițional românesc pe patinoarul emisiunii.

Sâmbăta viitoare, de la 20.00, la Antena 1, Sore și Grațiano, Oase și Andreea și Jean Gavril și Ana se vor lupta live pentru premiul de 50.000 de Euro și titlul de câștigători ai primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi.