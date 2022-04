Cea mai nouă ediție Dancing on Ice- Vis în Doi a stat sub semnul nostalgiei. Cele mai cunoscute hituri Vama, Loredana, Simplu, Holograf și O-zone au fost coloana sonoră a serii. Sore și Grațiano, Carmen Grebenișan și Lilian, Ruby și Zsolt, Oase și Andreea și Jean Gavril și Ana au făcut spectacol în cea de-a șasea ediție, însă ultimele două echipe din clasament au intrat la duelul eliminator.

Ruby și Zsolt au părăsit competiția Dancing on Ice – Vis în doi

Seara trecută, Carmen Grebenișan și Lilian au intrat la duel împotriva echipei formate din Ruby și Zsolt. Cei din urmă, temerari ai duelurilor de pe patinoarul Dancing on Ice – Vis în Doi, au părăsit competiția în aplauzele publicului. „Sunt recunoscătoare pentru toate lecțiile pe care le-am primit despre patinaj și sunt foarte fericită că am fost aici cu voi, că am putut învăța ceva nou”, a declarat Ruby înainte de a părăsi gheața. „Aș vrea să îi mulțumesc lui Ruby pentru că a fost alături de mine și la bine, și la rău. Fără ea nu aș fi putut ajunge până aici”, a adăugat Zsolt.

Surpriza serii, Andreea Bălan și partenerul său, Gabriel Coconu, au uimit publicul cu prizele și elementele acrobatice executate pe gheață, iar patinatorii ucraineni Maksym Nikitin și Oleksandra Nazarova, numărul 16 în clasamentul mondial, au revenit în fața telespectatorilor cu un nou dans sensibil și emoționant.

Patinatoarea Julia Sauter, participantă a României la Campionatului Mondial de Patinaj, a stârnit admirația publicului prin spectacolul său de pe patinoarul emisiunii.

Dancing on Ice – Vis în doi continuă sâmbăta viitoare, live, de la 20.00, cu o nouă ediție tematică: folclor internațional.