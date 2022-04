Sâmbătă seară se aleg finaliștii Dancing on Ice – Vis în doi, live, de la 20.00, la Antena 1

Finalul celei mai noi ediții a dansului pe gheață va dezvălui cele trei echipe care se vor lupta săptămâna viitoare pentru premiul de 50.000 de Euro și titlul de câștigători ai primului sezon Dancing on Ice – Vis în doi. Andrea Vaturi, unul dintre coregrafii emisiunii, va patina pentru prima dată în cadrul show-ului de la Antena 1.

Semifinaliștii Dancing on Ice – Vis în doi au pregătit o ediție plină de surprize, ce va include patru dansuri, două dintre acestea fiind individuale.

Tematica ediției, folclorul internațional, va fi regăsită în dansul de pereche. Astfel, Sore și Grațiano vor aduce cultura japoneză pe gheață, Carmen Grebenișan și Lilian vor prezenta un moment african, ritmurile arăbești vor răsuna pentru Oase și Andreea, iar tradiția georgiană va fi prezentată de Jean Gavril și Ana.

Premieră pe patinoarul Dancing on Ice – Vis în doi

În premieră pe patinoarul Dancing on Ice – Vis în doi, fiecare concurent din competiție va susține mâine seară un dans individual. Și provocarea dată de către jurații Cornel Gheorghe și Simona Pungă va fi diferită.

În cea mai nouă ediție a show-ului, concurentele patinatoare vor avea de executat o menținere în secvență pentru cel puțin trei secunde, în timp ce concurenții patinatori au ca provocare executarea unui pas de rittberger, urmat de o săritură rittberger și un pas mazurka.

Pașii impuși de jurați vor putea fi executați la alegerea fiecărei echipe, în dansul de cuplu sau cel individual.

Echipele semifinaliste vor susține un al patrulea moment ce va consta într-un duel, nota finală a fiecărei perechi fiind alcătuită din media punctajelor acordate de jurați tuturor dansurilor exectutate în această ediție.

Cum puteți vota finaliștii Dancing on Ice – Vis în doi

Votul publicului este în continuare foarte important pentru parcursul echipelor în competiție. Telespectatorii pot ajuta ca echipa lor favorită să ajungă în marea finală printr-un SMS cu numele echipei la 1272 sau prin vot în aplicația Antena 1 - aplicatie.a1.

În premieră, Andrea Vaturi, fost patinator italian și coregraf Dancing on Ice- Vin în doi, va dansa pe gheața emisiunii. Împreună cu fosta sa parteneră, Andrea Vaturi a câștigat trei medalii la nivelul de junior în competiția organizată de Uniunea Internațională a Patinatorilor (ISU Junior Grand Prix) și s-a calificat în top 10 patinatori ai Campionatului Mondial de Juniori în anii 2002 și 2003.

Acesta s-a alăturat echipei Dancing on Ice – Vis în doi și ajută la punerea în scenă a poveștilor create de coregrafii Bogdan Boantă și Cocuța. „Experiența Dancing on Ice- Vis în doi este extraordinară.

Este pentru prima dată când fac parte dintr-o echipă de producție, sunt foarte fericit și mulțumitor pentru această oportunitate. Am participat în calitate de concurent la Dancing on Ice Italia, alături de o vedetă, dar niciodată nu am fost de cealaltă parte a baricadei. După doi ani dificili, această emisiune vine în viața mea ca o primăvară cu energie bună”, a declarat Andrea Vaturi.

Mâine seară, jurații Cornel Gheorghe și Simona Pungă vor susține împreună, pentru prima dată, un dans special pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi, iar Nea Marin împreună cu Școala de Dans Românesc „Larisa și Marian Barbu” și baletul gheții Dancing on Ice vor aduce pe patinoarul emisiunii momente inspirate din folclorul românesc.