De ce trebuie să bagi cărțile în congelator înainte să te apuci de citit. Cum cureți cărțile de praf, pete și mucegai

Cititul este nu doar o activitate specifică celor care se află pe băncile școlii sau ale facultății, ci și un hobby relaxant. În metrou, în autobuz, în parc, la o cafenea sau în intimitatea locuinței, cărțile deschid pentru cititori noi universuri de cunoaștere. Un articol publicat recent explică de ce trebuie să bagi cărțile în congelator înainte să te apuci de citit. Motivul este unul știut de puțini oameni.

De ce trebuie să bagi cărțile în congelator înainte să te apuci de citit. Motivul este surprinzător

Se spune că există cărți pentru toate gusturile și că orice cititor, oricât de critic ar părea, va găsi mereu și opere care să îi fie pe plac. Noi sau vechi, cărțile sunt un bun ce poate fi transmis din generație în generație și nu puțini sunt cei care încă au pe acasă cărți din biblioteca părinților sau chiar a bunicilor.

Citește și: De ce au, de fapt, cărțile pagini extra la finalul lor. Nu este o strategie de marketing, alta este explicația

Totuși, un articol publicat recent explică de ce trebuie să bagi în congelator cărțile pe care vrei să le citești. Oricât de bizar ar putea să sune la început acest lucru, experții dezvăluie care este explicația, de fapt.

Atunci când ai de-a face cu o carte folosită sau care a stat mult timp expusă în magazin este recomandat ca, înainte s-o citești, să o cureți și s-o dezinfectezi. Dacă observi că o carte are insecte sau cu urme de mucegai, tot ce ai de făcut este să o pui într-o pungă închisă ermetic și să bagi totul în congelator, peste noapte. Temperaturile scăzute te vor scăpa nu doar de insectele nedorite, ci și de neplăcutul mucegai sau de acarienii care și-au găsit loc în paginile cărții tale. Iată, așadat, de ce trebuie să bagi cărțile la congelator înainte să te apuci de citit.

Citește și: De ce sunt doi jokeri într-un pachet de cărți de joc. Cum au apărut și la ce folosesc

De asemenea, experții recomandă să ștergi regulat praful de pe cărți și să încerci să le păstrezi în locuri cât mai uscate, fericite de razele soarelui, de umezeală, de mucegai sau orice altceva ar putea să le altereze calitatea. Folosește o cârpă de microfibră ca să îndepărtezi urmele de murdărie și, la nevoie, poți să o umezești și să ștergi cu grijă cărțile. Atențe, însă, să nu le uzi, arată cei de la wellandgood.com.

O altă metodă eficientă de-a curăța și de-a dezinfecta cărțile este aceea de-a folosi o lampă UV.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY