Iată o listă cu superstiții și tradiții, adunate de prin lume, de Anul Nou.

Superstiții și tradiții de Revelion. De ce se spune că e bine să porți lenjerie intimă roșie în noaptea dintre ani

De Anul Nou, ciocnim pahare cu cei dragi și ne bucurăm de compania lor. De Anul Nou, e bine să privim puțin la anul pe care îl lăsăm în urmă și să reflectăm la tot ce s-a petrecut, fie bun, fie rău. Pe lângă petreceri, artificii și o listă cu rezoluții, pe care le regăsim în aproape toată lumea, unii oameni devin creativi când vine vorba de idei legate de cum să faci să ai mai mult noroc în următorul an.

Mănâncă 12 boabe de struguri, de Anul Nou

Pregătește 12 boabe de struguri și pune-ți o dorință pentru fiecare bob în parte, adică 12 dorințe, câte luni sunt și într-un an. Spaniolii, în special, se țin de această superstiție și le mănâncă chiar la miezul nopții pe toate.

Împachetează-ți lucrurile într-un bagaj

În Columbia, de pildă, sau alte țări unde se vorbește spaniola, oamenii obișnuiesc să își împacheteze câteva lucruri într-un bagaj și să se plimbe așa prin casă cu el sau chiar prin zona cartierului lor, la miezul nopții. Motivul pentru care fac acest lucru este că își doresc să călătorească mult în 2022 și speră ca asta să se și întâmple.

Poartă lenjerie intimă roșie de Revelion

Poate că aceasta este una dintre cele mai răspândite superstiții de Revelion. Se pare că totul a pornit din perioada medievală. Pe atunci, roșul era evitat și blamat pentru că era asociat cu „forțele răului”, însă lucrurile se schimbă de anul nou, iar roșul aduce noroc. Dacă Revelionul te prinde în Turcia, de exemplu, să nu te miri dacă cineva îți oferă o lenjerie intimă roșie, pentru că turcii sunt mari fani ai ei.

Totodată, în Mexic și alte țări din America Latină, magazinele abundă la final de lună decembrie de lenjerie intimă roșie, verde sau aurie (galbenă). Se spune că cei care poartă lenjerie intimă roșie de Revelion vor avea noroc în dragoste și își vor găsi (în sfârșit) marea iubire, sufletul pereche, jumătatea.

Pe de altă parte, rămânând în zona cromatică, verdele sau auriul / galbenul sunt culori pentru cei care vor să aibă bunăstare în următorul an, iar lenjeria intimă albă este purtată de cei care își doresc pace în lume sau liniște sufletească.

Fă curățenie

Ai grijă ca locuința ta să fie curată și să miroasă a prospețime înainte de Noul An. O să te simți cu siguranță mai bine, gata de un nou început. În plus, în America Latină, de exemplu, curățenia și înlăturarea obiectelor inutile înainte de Revelion reprezintă o metodă de a nu lăsa negativitatea să „pătrundă” în următorul an.

