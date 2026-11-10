Oana Moșneagu, în lacrimi când a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă. Ce a mărturisit actrița: „N-aș vrea să…”

Oana Moșneagu a făcut mărturisiri emoționante la „Furnicuțele” despre dorința de a deveni mamă și teama de a regreta că a amânat acest pas.

Oana Moșneagu a participat la ediția de astăzi, 10 noiembrie 2026, a emisiunii „Furnicuțele”. Actrița a vorbit despre începuturile carierei sale, viața personală, căsnicia cu Vlad Gherman, dar și despre dorința de a deveni mamă. În cadrul segmentului „Lucrare de control”, invitata a răspuns cu sinceritate curiozităților lui Cătălin Măruță, iar printre întrebările adresate s-au numărat și câteva despre maternitate.

Oana Moșneagu, dezvăluiri emoționante despre dorința de a deveni mamă

Oana Moșneagu a făcut mărturisiri emoționante și a recunoscut că unul dintre cele mai mari regrete pe care se teme să le aibă în viitor este acela de a nu deveni mamă. Întrebată care a fost cel mai mare refuz pe care l-a primit până acum, actrița a oferit un răspuns neașteptat, făcând referire la un aspect important din viața personală, nu la cariera sa.

„Cred că cel mai mare refuz pe care l-am primit până acum nu a fost de la oameni, ci de la viață, faptul că nu avem încă un copil”, a spus Oana Moșneagu.

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Ce regret nu își dorește Oana Moșneagu să aibă în viață

Discuția a continuat cu o altă întrebare sensibilă din partea prezentatorului. Cătălin Măruță a vrut să afle dacă există un lucru pe care actrița l-a amânat mult timp și pentru care îi pare rău.

Oana a recunoscut că maternitatea este unul dintre subiectele la care se gândește tot mai mult. Deși în trecut a considerat că este prea devreme să facă acest pas, acum privește diferit lucrurile și speră să nu ajungă să regrete că a amânat atât de mult momentul.

„Treaba asta cu copilul, la care tot revin. A fost o perioadă din viața mea în care am zis: «E prea devreme». Dar nu îmi pare rău, totuși, că nu l-am avut până acum. Nu regret că nu s-a întâmplat, dar simt că am amânat pasul ăsta și sper să nu regret niciodată că nu l-am făcut până acum. E una dintre cele mai mari frici ale mele că aș putea să nu fiu mamă. Cred că am preluat puțin și de la Vlad, își dorește atât de tare să fie tată, încât mi-a insuflat și mie dorința asta, dar și independent de el nu aș putea să ajung la bătrânețe, să mă uit în urmă și să zic că am fost împăcată cu faptul că nu am avut un copil”, a mărturisit actrița.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman își doresc să devină părinți

Mărturisirile actriței arată cât de important a devenit acest subiect pentru ea și pentru soțul său. Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea de a-și mări familia și au recunoscut că își doresc să aibă un copil.

Cei doi încearcă, însă, să nu pună presiune asupra lor și să lase lucrurile să se întâmple firesc. Pentru actriță, important este ca, atunci când va privi în urmă la viața sa, să știe că nu a renunțat la dorința de a deveni mamă.