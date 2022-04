iMai Mult Umor cu Vlad Drăgulin, episodul 10. Vadim Tudor, propunere neașteptată pentru Fachirul din Periș. Ce a urmat

Vadim Tudor ajunge față în față cu Fachirul din Periș după ce îl invită pe concurentul iUmor în biroul său. Vadim era curios cum s-a întâmplat toată treaba cu fachirismul și când și-a descoperit Fachirul această pasiune.

“Totul s-a întâmplat în copilărie, atunci când nu aveai jucării pe vremea aia și multe chestii de fachir le faci singur fără să îți dai seama. Adică te poți înțepa, te poți lovi, trece mașina peste tine și vezi că nu pățești nimic. Asta mi s-a întâmplat mie. M-a călcat mașina, m-a lovit calul cu copita în cap, am luat un par în cap, am văzut că nu am durere, nu am nimic.”, a zis Fachirul din Periș.

Vadim Tudor, propunere neașteptată pentru Fachirul din Periș

“Voi nu erați cu pacea? Voi, fachirii? Tu ce fel de fachir ești?”, l-a întrebat Vadim Tudor pe Fachirul din Periș.

“La mine e ceva mai aparte”, a zis Fachirul din Periș.

“Și eu în felul meu sunt un fachir. Aici se înființează un partid (…) și băiatule, eu te vreau la mine în partid bodyguard, dacă vrei să semnezi o adeziune”, i-a zis Vadim Tudor Fachirului din Periș.

“Aș putea să mă mulez pentru fiecare meserie”, a zis Fachirul din Periș.

iMai Mult Umor

Misiunea personajului Vadim Tudor este de a crește ”partidul” proaspăt înființat chiar în backstage-ul emisiunii iUmor. De-a lungul noului sezon iMai mult umor, Vadim stă de vorbă cu invitații speciali și concurenții noului sezon iUmor, pentru a descoperi membrii ideali de ”partid”, iar pe cei mai străluciți sau pe care Vadim îi consideră folositori ”partidului”, îi invită să semneze adeziunea.

Vadim Tudor se pregătește și pentru viitoarele alegeri prezidențiale, iar pentru asta își caută o primă doamnă printre concurentele sezonului 12 iUmor. La un moment dat, Vadim Tudor își găsește aleasa, astfel că în acest sezon iMai mult umor are loc o cerere în căsătorie și un sărut neașteptat!

De-a lungul noului sezon iMai mult Umor, personajul Vadim Tudor are parte de tot felul de obstacole și provocări în backstage-ul emisiunii iUmor, de la faptul că bănuiește că ”Serviciile Secrete” vor să îi pună bețe în roate și să îi boicoteze emisiunea și până la convingerea că există spioni infiltrați în platoul iUmor, care au montat microfoane și camere în ”partidul” său, pentru că vor să îi facă rău.

Vlad Drăgulin s-a pregătit intens pentru acest personaj, pentru a aduce în fața telespectatorilor o impersonare cât mai amplă a lui Vadim Tudor, de la discurs, postură, voce și până la crizele de nervi reprezentative personajului, care își fac și ele simțită prezența în fiecare episod al show-ului, pe care nu trebuie să îl ratezi!

