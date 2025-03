Mihaela Tatu a prezentat în ediția din 24 martie 2025 o serie de subiecte cutremurătoare: responsabilitatea medicilor, drepturile pacienților și consecințele greșelilor medicale. Iată la ce concluzii s-a ajuns.

În ediția de astăzi din platoul În direct cu România, a fost dezbătută o temă tulburătoare, și anume: erorile medicale din sistemul de sănătate românesc. Întrebarea principală a fost: „Cine răspunde pentru traumele victimelor medicilor?”.

În Direct cu România, 24 martie 2025. Malpraxisul din spitalele românești. Povestea cutremurătoare a Biancăi

Moderatoarea emisiunii a adus în discuție malpraxisul medical practicat în spitalele din România într-o ediție în care a fost invitată și Bianca, victimă a unui sistem defect în care banii fac legea, dar și două dintre cele mai importante femei din viața ei: mama și bunica.

Tânăra s-a confruntat cu o problemă destul de des întâlnită la noi în țară, și anume: un chist ovarian. Ea avea dureri abdominale groaznice și pierdea mult sânge, iar la 3 zile după ce medicii au decis să o interneze, a fost operată pentru extirparea acestuia. În timpul intervenției medicul i-a tăiat o artera ovariană, iar apoi a fost operată încă de două ori, medicul secționându-i o trompă și un ovar.

„Încerc să mă obișnuiesc cu ideea traumelor pe care le-am trăit acum 5 luni, o traumă foarte mare atât psihică cât și fizică, prin care nu aș fi crezut în viața mea că voi trece (...) Nu am fost informată că există asemenea riscuri, mi s-a spus că în 40 de minute maxim o să fiu ca nou. Că nu o să am o tăietură pe burtă, plus alte tăieturi de la paroscopice. Am avut un chist ovarian, nu a fost ceva genetic, am primit informații neclare și foarte târziu. Se putea trata fără operație, însă nu am prins un medic atât de competent care să ajute" a declarat Bianca.

„Medicii mi-au spus că mor și că acesta îmi este sfârșitul după prima operație. Am fost închisă cu sângerare abdominală. (...) Anestezistul mi-a zis că nu își asumă și că pleacă pentru că mor. (...) Medicul conferențial a refuzat să îmi salveze viața, spunând că are încredere în medicul care m-a a operat" a mai adăugat aceasta.

„Trei operații într-o singură zi! Ai un înger păzitor!” a spus Mihaela Tatu, extrem de emoționată.

Mai mult decât atât, Bianca a fost ajutată de un cadru medical să semneze un document, despre care ea nu știe nimic. Mama ei a văzut totul, însă nici până în ziua de astăzi niciuna dintre ele nu știu ce act a fost semnat de tânăra fortață de cadrul medical.

Totodată, spitalul a fost contactat din partea echipei În direct cu România pentru un punct de vedere, însă nu s-a putut stabili niciun dialog, iar doctorița a trecut direct la amenințări.

În platou a fost invitată și doamna Alexandra Jipa- avocat, care a ajuns la următoarele concluzii:

„Este o reacție normală atunci când ești acuzat să întrerupi cananele de comunicare. În general, în practică se întâmplă ca o persoană care este acuzată să aibă un astfel de comportament”.

Mihaela Tatu și invitatele de astăzi au reușit să dezbată astfel o temă actuală cu privire la realitatea din spitalele din țara noastră.

Mihaela Tatu intră În direct cu România, aducând live dezbaterile zilei, de luni până vineri, între 17:30 și 19:00.

