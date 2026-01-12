Antena Căutare
Hatice din sezonul 7 Mireasa a oferit detalii despre despărțirea de Mihai. Ce a recunoscut acum: „A fost o decizie luată în timp"

După ce a recunoscut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii că ea și Mihai Grosu nu mai formează un cuplu, Hatice a vorbit despre motivele despărțirii. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 11:30 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 11:35
La aproximativ o lună de când Hatice a venit la o ediție specială Mireasa: Capriciile Iubirii neînsoțită și a recunoscut că ea și soțul ei nu mai formează un cuplu, Hatice a transmis un mesaj în mediul online, în cadrul căruia a precizat că i s-au încălcat niște limite personale în această căsnicie.

„Despărțirea mea a fost o decizie luată în timp, după multe discuții și multe încercări de a face lucrurile să funcționeze. Nu a fost o reacție de moment și nu a fost influențată de alți oameni. Au existat situații care m-au afectat și limite personale care nu au fost respectate. Aceste lucruri m-au determinat să aleg ce este mai bine pentru mine. Detaliile țin de viața mea și aleg să le păstrez private. Nu caut aprobarea nimănui. Cer doar respect pentru decizia mea și pentru faptul că nu tot ce se întâmplă într-o relație se vede din exterior”, a spus Hatice pe contul ei de Instagram.

Hatice s-a numărat printre foștii concurenți invitați în ediția specială de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 decembrie 2025. În platou, fosta concurentă a sezonului 7 Mireasa a explicat că ea și Mihai nu mai sunt împreună.

„M-am axat pe mine, am început să merg la sală, sunt foarte bine, job-ul continuă. Eu și Mihai ne-am despărțit”, a spus Hatice.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Hatice de la Mireasa sezon 7

La începutul sezonului 7 Mireasa, Hatice a inițial contrariată și deranjată de afirmațiile lui Mihai, care a spus în filmulețul de prezentare că își dorește o femeie pe care să o domine, care să țină capul în pământ.

Ulterior, au mai existat clinciuri între cei doi și, în mod neașteptat, fata și-a arătat interesul pentru tânăr. Deși Mihai părea că o place, continua să o judece pentru trecutul ei.

Băiatul chiar a afirmat că femei ca Hatice a mai avut alături și că au fost simple aventuri. Deși deranjată, fata părea să nu poată sta departe de concurentul Mireasa.

Curând, Mihai și-a dat voie să facă ce simte și au format un cuplu. Momentele tensionate nu au lipsit, însă în ciuda tuturor piedicilor, ei nu au renunțat unul la altul.

Au mai adus în discuție cuvântul ”despărțire”, dar nu au putut să meargă mai departe. O singură dată, tensiunile dintre ei au culminat cu o scurtă separare, care a adus lacrimi pe obrajii amândoi.

Asta i-a făcut mai puternici și momentele de vulnerabilitate le-au demonstrat că sentimentele lor sunt puternice și sincere. Nici măcar atunci când a aflat de trecutul tumultos al iubitului său, care a avut relații cu mai multe femei în același timp ce îl și susțineau financiar, nu a făcut-o pe Hatice să pună stop relației.

La scurt timp, cei doi s-au logodit. Mihai și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Hatice. Totul a fost de poveste, iar adrenalina a atins cote maxime căci logodna a avut loc după ce au sărit împreună cu parașuta.

Hatice și Mihai
+2
Mai multe fotografii

Primul care a ajuns la sol a fost Mihai și, înarmat cu un buchet de flori și inelul de logodnă, a îngenunchiat în fața lui Hatice în momentul în care aceasta i s-a alăturat. Răspunsul a fost un ”DA” hotărât.

