Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta TV

Ramona Olaru, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, a vorbit despre cum se înțelege cu mama ei.

Pentru Ramona, partenerul ideal este un bărbat potent financiar, nu unul pe care ea al trebui să îl întrețină. | Antena 1

Prezentatoarea meteo de la Neatza a vorbit deschis despre relația pe care o are cu mama ei, dezvăluind ce sfaturi a primit de la cea care i-a dat viață cu privire la căsătorie.

Ramona Olaru a spus că nu simte presiuni din partea mamei sale să se căsătorească din nou după divorț și se bucură de acest lucru. Ea nu îi reproșează că tânăra ei fiică în vârstă de 36 de ani a ales să fie acum mult mai atentă la bărbații cu care iese la întâlniri, fiind mai selectivă.

Ce sfaturi a primit Ramona Olaru de la mama ei cu privire la căsătorie după ce a trecut printr-un divorț

Citește și: Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului

Articolul continuă după reclamă

După ce a trecut printr-un divorț dificil și recent a rupt o logodnă și a decis să rămână singură în ultimii 2 ani, Ramona a vorbit în repetate rânduri despre așteptările pe care le are de la un viitor partener.

Mariajul ei s-a încheiat rapid, după ce ea și Bogdan, soțul ei de atunci, s-au căsătorit în 2014 și au divorțat în 2019. La scurt timp după divorț, frumoasa blondină și-a găsit fericirea în brațele lui Cuza de la Noaptea Târziu. Se pare însă că relația lor nu a fost făcută să dureze și s-au despărțit.

Apoi Ramona a format un cuplu cu Cătălin Cazacu, cel cu care s-a și logodit într-o vacanță în Grecia. Din nefericire, relația lor s-a destrămat și au ales să meargă pe drumuri separate, după ce Cătălin i-a cerut înapoi Ramonei inelul de logodnă.

În ciuda vieții ei sentimentale tumultoasă până la 36 de ani, Ramona se bucură de faptul că mama ei nu o presează să își găsească un alt soț și de această dată este mai precaută când vine vorba de formarea unui cuplu cu un nou bărbat.

Citește și: Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea

„Mama nu mi reproșează că nu mă mărit! Din contră! Ultima dată când am vorbit despre acest aspect, mi-a spus: Ai crescut atât de frumos, ai făcut atât de multe lucruri pentru tine și ai muncit singură, ți le-ai adunat pe toate.

Nu trebuie să stai cu un prost pe lângă tine care nu face nimic. Lasă, fata mea, când trebuie să vină, să vină ăla care trebuie. E deschisă, mama! Bine că nu este ca mamele acelea care spun: Aolo, când îmi faci un nepot… Nu are nicio treabă, este ok, eu să fiu fericită', a mărturisit Ramona Olaru pentru Antena Stars.

Pentru Ramona, partenerul ideal este un bărbat potent financiar, nu unul pe care ea al trebui să îl întrețină, dar și un bărbat intelectual, cu care să aibă lucruri în comun și să fie ghidați de aceleași valori.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, spunea Ramona.

Citește și: Cum arată tatăl Ramonei Olaru. Matinala de la Neatza îl serbează astăzi