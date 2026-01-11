Antena Căutare
Imagini rare cu Macaulay Culkin și copiii săi. Cum arată Dakota și Carson

Macaulay Culkin a fost surprins recent alături de copiii săi, Dakota și Carson, pe care îi ține departe de lumina reflectoarelor.

Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 16:22
Macaulay Culkin a fost surprins recent alături de fiii săi | Profimedia Images

Alături de partenera sa, Brenda Song, Culkin are 2 fii, pe nume Dakota, în vârstă de 4 ani, și Carson, în vârstă de 3 ani.

Recent, Culkin a fost surprins alături de fii săi pe străzile din Los Angeles, scrie E!Online.

Băieții aveau amândoi câte un rucsac care se potrivea cu ținuta fiecăruia, în timp ce Culkin ținea în mână 2 sticle cu apă de culori diferite.

Dakota și Carson sunt ținuți departe de lumina reflectoarelor, deși tatăl lor a vorbit de mai multe ori despre relația pe care o are cu cei 2 și cât de diferită e față de dinamica pe care a avut-o cu proprii părinți.

Imagini rare cu Macaulay Culkin și copiii săi

Macaulay Culkin a dezvăluit că vrea să aibă o relație diferită cu fii săi față de cea pe care a avut-o cu propriul său tată, o dinamică ce a fost tensionată.

Actorul din Home Alone a declarat că vrea că fiii săi să știe că sunt iubiți, cât de des e posibil. Mai mult, vrea să se asigure că fiii săi știu cât de mândru e de ei.

„Există un cuvânt pe care îl folosesc în casa mea pentru că e ceva ce nu am auzit suficient când eram copil,” a povestit el la emisiunea Mythical Kitchen. „Și acel cuvânt e „mândru”.”

Vezi cum arată copiii lui Macaulay Culkin în GALERIA FOTO!

Macaulay a avut o copilărie dificilă alături de tatăl său, Christopher „Kit” Culkin. Actorul a explicat că nu i s-a spus niciodată că tatăl lui e mândru de el în copilărie, în ciuda carierei sale de succes în actorie. Așa că, la 45 de ani, spune că folosește frecvent acum cuvântul cu propriii săi copii.

„Copilul meu a avut un recital,” a povestit Culkin. „Imediat cum se ridică cortina, îngheață, începe să plângă și fuge de pe scenă. Așa că mă duc, îl iau în brațe și primul lucru pe care îl spun e, „Doamne, sunt atât de mândru de tine. Ai fost foarte curajos să ieși acolo”.”

Macaulay a adăugat că e mulțumit de modul în care a evoluat ca părinte, mai ales luând în considerare propriul istoric familial.

„Sunt mândru de mine,” a continuat el. „Că pot să-mi susțin familia în felul acesta.”

Macaulay Culkin a lăudat-o pe partenera sa, Brenda Song

Actorul spune că mare parte din succesul său ca părinte i se datorează partenerei sale, Brenda Song. Cei 2 au început o relație în 2017, după ce au jucat împreună în Changeland.

„Brenda e o mamă atât de bună și mă face să vreau să fiu un tată mai bun, o persoană mai bună,” a adăugat el. „Văd cât de bună e și văd cât de fericiți sunt copiii noștri.”

Actorul a dezvălui și că nu are o relație cu propriul său tată și că a păstrat distanța față de el în ultimele decenii.

Macaulay Culkin pe covorul roșu Fallout, 2025, fără copiii săi
Macaulay Culkin pe covorul roșu alături de partenera sa, Brenda Song
Macaulay Culkin pe stradă alături de copiii săi, Dakota și Carson, ianuarie 2026

„Nu am mai vorbit cu el de vreo 30 și ceva de ani,” a declarat actorul. „Și, sincer, o merită.”

