Anunțul făcut de Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7 după o scurtă absență din mediul online. Ce decizie a luat

Bianca Giurcă de la Insula Iubirii, sezonul 7 a revenit în mediul online cu un anunț pentru fanii săi. Ce decizie a luat tânăra și ce le pregătește urmăritorilor de pe rețelele sociale.

După câteva zile de absență din mediul online, Bianca Giurcă a revenit în forță. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7 și-a îngrijorat fanii obișnuiți să fie la curent cu detalii din viața ei. Cu toate acesta, după câteva zile de pauză, aceasta le-a explicat ce s-a întâmplat și ce hotărâre a luat pentru cariera sa.

Bianca Giurcă s-a numărat printre cele mai apreciate concurente de la Insula Iubrii, sezonul 7. Deși aceasta și fostul ei iubit, Marius Moise au avut un parcurs tumultos, tânăra a reușit să strângă o bază de fani numeroasă.

Încă de la începutul reality show-ului, Bianca Giurcă a dezvăluit că îți câștigă banii din online, dar odată cu participarea la Insula Iubirii, sezonul 7 aceasta a devenit și mai cunoscută. Iar acum își dorește să treacă la următorul nivel.

Printr-o serie de clipuri postate pe contul ei de Instagram, fosta iubită a lui Marius Moise a dezvăluit că a decis să investească și mai mult timp și energie în prezența ei din mediul online.

„Zilele astea nu prea am postat la mine pe Instagram pentru că am fost super stresată. M-am gândit în continuu ce mi-ar plăcea să fac aici pe Instagram, ce conținut aș vrea să am și mi-am dat seama ce vreau să fac. M-am gândit, la mine pe Story, în fiecare zi să postez ceva care cu adevărat să vă ajute. Pe unele dintre voi. Acum câteva zile v-am întrebat ce v-ar plăcea să vedeți la mine pe Instagram și mi-ați spus: rutina ta de skin care, cum te machezi, un get ready with me. Și chiar am început să le filmez și de mâine vreau să le postez și sper să vă placă”, a spus

Tânăra are planuri mari pentru cariera ei și a dezvăluit că recent, a filmat câteva clip-uri inedite alături de un videograf profesionist.

„Abia aștept să vi le arăt și vouă. Sper că au ieșit bine, pentru că sunt foarte rușinoasă. Unul dintre ele le-am filmat pe stradă, și treceau oameni și efectiv, îmi venea să leșin. Sper să nu se vadă asta pe fața mea în ele, dar simțeam că mor de rușine.

